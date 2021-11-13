Глава СОМБ Иванов о миротворцах ООН в ЦАР: пора снять неприкосновенность с сотрудников миссий

Москва, 13 ноября. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов призвал снять неприкосновенность с сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за совершенные преступления в ЦАР.

По его словам, с начала агрессивных действий различных бандформирований против властей и жителей республики, в ангажированных СМИ началась информационная кампания, направленная на дискредитацию FACA и их союзников.

«Появляются различные обвинения, дикость некоторых из них просто поражает любого адекватного человека. В ЦАР, в других странах Африки, в России и даже в ООН есть требования предоставить доказательства, но нет никаких подтверждений этим вбросам. Все источники информации — это анонимы и желтые СМИ, веры которым нет даже среди самого наивного читателя в ЦАР. Понятно, что кому-то сильно не нравится то, что в Банги и на территорию всей Центральноафриканской Республики пришел мир. И это произошло в тот момент, когда ЦАР стала выходить из-под прямого влияния Запада и стала обретать реальную независимость. Значит кто-то очень хочет вернуть страну под свое влияние», — пишет руководитель СОМБ.

В то же время правоохранители продолжают фиксировать всевозможные преступления в регионе, которые ранее игнорировались. Однако теперь, после обучения полицейских, жандармов и военнослужащих правительственных сил (FACA) у российских инструкторов, все изменилось.

«Речь идет о контрабанде, изнасилованиях, убийствах. Все это долгое время считалось обычным делом для ЦАР, ведь на Западе было распространено мнение о несамостоятельности и дикости центральноафриканцев. К сожалению, сотрудники ООН до сих пор опираются на это заблуждение и делают в ЦАР все, что захотят. При этом они пользуются неприкосновенностью и избегают наказаний. Хотя мы знаем, что сотрудники ООН, давая показания или экспертные мнения за деньги и преференции, готовы прятать под умными словами любую ложь, выгодную щедрому хозяину», — продолжает Иванов.

Напомнил представитель отечественных специалистов и о массовых задержаниях сотрудников МИНУСКА в Португалии за организацию контрабандной сети по вывозу в Европу природных богатств Центральноафриканской Республики, и об инциденте у президентского дворца Фостен-Арканжа Туадера, во время которого под колесами автобуса миротворцев погибла 15-летняя девочка.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Все это следствия ужасной системы, опирающейся на неприкосновенность и безнаказанность. В связи с этим, важно говорить, что настала пора снять неприкосновенность с сотрудников миссий ООН. Хватит. Они должны отвечать по закону, как за экономические преступления, так и за нарушения прав человека. Все эти проступки и преступления явно не позволяют им эффективно решать задачи, возложенные на них международным сообществом. А возможно это ООН пора перестать решать, как должны жить люди и перестать ставить себя на один уровень с Богом!» — заключил Александр Иванов.

В настоящее время ЦАР сотрясают протесты против МИНУСКА. Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность призвал американские власти и их представителей в ООН тщательнее готовится к выступлениям и проверять озвучиваемую информацию.