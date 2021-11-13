Политолог Рар: из-за миграционного кризиса Европы может начаться третья мировая война

Берлин, 13 ноября. Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии может привести к началу третьей мировой войны, заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт напомнил, что Варшава уже согласовала план по возведению стены на границе с Белоруссией. Плюс ко всему польские военнослужащие стреляют, чтобы отпугнуть нелегалов, однако в случае начала массового прорыва ситуация может обернуться непредсказуемыми последствиями. Рано или поздно обстановка может выйти из-под контроля.

«Все больше и больше серьезных историков, аналитиков говорят, что мы в Европе живем уже в ситуации, которая очень напоминает Первую мировую войну, ее начало. Тогда никто войны не хотел, и считал, что война — это безумие, что она приведет к колоссальным жертвам, потому что все были до зубов вооружены — и немцы, и Россия, и Франция, и Англия», — отметил политолог в интервью изданию «Украина.ру».

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Александр Рар отметил, что тогда Германия объявила войну России и Франции после одного выстрела в эрцгерцога Австро-Венгрии. На фоне такой тенденции необходимо серьезно относиться к сложившейся на белорусско-польской границе ситуации с беженцами.

Как стало известно ранее, Польша заявила о «причастности» силовиков Белоруссии к разрушению забора на границе. По словам польских пограничников, их «ослепили» лазерным лучом.