Вашингтон, 13 ноября. Бывшая участница конкурса бизнес-проектов «Ученик», обвинившая экс-президента Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, отказалась от своего иска.

Саммер Зервос подала в суд на тогдашнего президента в 2017 году, заявив, что он нанес ущерб ее репутации, когда сказал, что она и другие женщины, которые выдвигают обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, на самом деле все выдумывают.

Во время президентской кампании 2016 года Саммер Зервос обвинила Трампа в том, что в 2007 году он целовал и прикасался к ней против ее воли. Кандидат в президенты отверг эти обвинения.

Summer Zervos, a former contestant on “The Apprentice” who has accused former President Donald J. Trump’s of sexually harassing her, dropped a defamation lawsuit against him. https://t.co/fgQujAy4zy

Адвокаты истца, Бет Уилкинсон и Мойра Пенза, заявили, что «по прошествии пяти лет госпожа Зервос больше не желает судиться с ответчиком и получила право свободно рассказывать о своем опыте. Зервос поддерживает утверждения в своей жалобе и не приняла никакой компенсации».

В опубликованном в пятницу заявлении указывается, что дело было прекращено, что означает, что Зеврос не сможет подать тот же иск в государственный суд в будущем. Сообщается, что дело было прекращено после того, как в прошлом месяце юристы Трампа обратились в суд за разрешением подать встречный иск против Зервос. Обе стороны должны были завершить дачу показаний к 23 декабря.

Адвокат Трампа Алина Хабба назвала решение истца прекратить дело «благоразумным».

Trump’s attorneys are rejoicing:

"(..) She had no choice but to do so as the facts unearthed in this matter made it abundantly clear that our client did nothing wrong. (..)” told me Alina Habba. pic.twitter.com/bkB0zHUT3K