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Суд закрыл дело против Трампа, связанное с сексуальными домогательствами
Весь мир
Суд закрыл дело против Трампа, связанное с сексуальными домогательствами
Global Look Press  /  Al Drago - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон, 13 ноября. Бывшая участница конкурса бизнес-проектов «Ученик», обвинившая экс-президента Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, отказалась от своего иска.

Саммер Зервос подала в суд на тогдашнего президента в 2017 году, заявив, что он нанес ущерб ее репутации, когда сказал, что она и другие женщины, которые выдвигают обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, на самом деле все выдумывают.

Во время президентской кампании 2016 года Саммер Зервос обвинила Трампа в том, что в 2007 году он целовал и прикасался к ней против ее воли. Кандидат в президенты отверг эти обвинения.

Адвокаты истца, Бет Уилкинсон и Мойра Пенза, заявили, что «по прошествии пяти лет госпожа Зервос больше не желает судиться с ответчиком и получила право свободно рассказывать о своем опыте. Зервос поддерживает утверждения в своей жалобе и не приняла никакой компенсации».

В опубликованном в пятницу заявлении указывается, что дело было прекращено, что означает, что Зеврос не сможет подать тот же иск в государственный суд в будущем. Сообщается, что дело было прекращено после того, как в прошлом месяце юристы Трампа обратились в суд за разрешением подать встречный иск против Зервос. Обе стороны должны были завершить дачу показаний к 23 декабря.

Адвокат Трампа Алина Хабба назвала решение истца прекратить дело «благоразумным».

«У нее не было другого выбора, кроме как сделать это, поскольку факты, обнаруженные в этом деле, совершенно ясно показали, что наш клиент не совершал ничего противозаконного», — говорится она.

Дональд Трамп также сделал заявление по поводу окончания судебного процесса.

«Это так печально, когда могут произойти подобные вещи, но так невероятно важно бороться за правду и справедливость. Только победа может восстановить репутацию!», — сказал он.

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