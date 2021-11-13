Белоруссия подтвердила готовность Лукашенко к диалогу с Меркель

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласен вести диалог с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сказал его пресс-секретарь.

Он прокомментировал заявления о необходимости начать диалог между Минской, Брюсселем и Берлином по миграционному вопросу.

«Всегда готовы к диалогу, не мы его разрушили», — подчеркнули пресс-секретарь.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши обострился 8 ноября. Тысячи беженцев разбили лагерь и пытаются попасть в Евросоюз. Лукашенко распорядился помочь им с палатками.