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Белоруссия подтвердила готовность Лукашенко к диалогу с Меркель

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 13:45
Политика
Белоруссия подтвердила готовность Лукашенко к диалогу с Меркель
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласен вести диалог с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сказал его пресс-секретарь.

Он прокомментировал заявления о необходимости начать диалог между Минской, Брюсселем и Берлином по миграционному вопросу.

«Всегда готовы к диалогу, не мы его разрушили», — подчеркнули пресс-секретарь.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши обострился 8 ноября. Тысячи беженцев разбили лагерь и пытаются попасть в Евросоюз. Лукашенко распорядился помочь им с палатками.

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