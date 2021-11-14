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«Сама виновата»: Алексей Журавко прокомментировал слова Тимошенко о депопуляции на Украине
Украина
«Сама виновата»: Алексей Журавко прокомментировал слова Тимошенко о депопуляции на Украине
Новостное агентство «Харьков».  / 

Размер депопуляции на Украине гораздо выше, чем тот, о котором заявила Юлия Тимошенко. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о депопуляции на Украине, которая достигла угрожающих размеров. Каждый год, начиная с 2014-го, демографический минус увеличивался, то есть рождаемость-смертность уже в этом году будет прогнозирована до 400 тысяч минуса населения в год. Также Тимошенко добавила, что Украина ежегодно теряет пять-шесть средних городов, они просто исчезают с карты страны.

«О критической депопуляции на Украине говорят давно, и эта цифра намного выше, чем она назвала — 400 тысяч в год. Украинская статистика и власть сегодня обманывают свое же население. Это связано с войной, коронавирусом, бедностью, преступностью, суицидом и психозом, который существует внутри страны. Украинское телевидение убивает собственный народ, потому что навязывает войну и трагедию», — прокомментировал Журавко.

«Сама виновата»: Алексей Журавко прокомментировал слова Тимошенко о депопуляции на Украине
Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Экс-депутат Рады подчеркнул, что большая часть населения Украины безвозвратно покидает страну, начиная новую жизнь. Цифры, которые назвала Юлия Тимошенко, гораздо выше, Украина находится в критической ситуации, уверен собеседник ФАН.

«Вымирает не пять-шесть городов каждый год, а семь-восемь. Тут полный комплекс проблем, который связан с данным положением Украины. Тимошенко сама же и виновата, что страна к этому пришла. Так как она есть пособник Порошенко и Зеленского. Если бы она сказала, что тоже в этом виновата, я бы согласился», — добавил экс-депутат Рады.

Алексей Журавко уверен, что скоро государство начнет терять целые города не только из-за высокой смертности и низкой рождаемости, но и из-за того, что сами жители не захотят оставаться в составе Украины.

«Это можно изменить, но только в том случае, если все преступники, которые начали творить это со страной с 2014 года, сядут в тюрьму. И придут профессионалы. Которые наладят общение с соседними странами. Но на это уйдут десятилетия», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о психологическом давлении из-за перемещения российских войск вдоль границ и якобы увеличения их концентрации. Однако, по словам Зеленского, Украина готова дать отпор любой внешней силе.

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