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Исследователь Де Клин назвал крупный бизнес главной угрозой демократии в Европе
Политика
Исследователь Де Клин назвал крупный бизнес главной угрозой демократии в Европе
https://pixabay.com

Москва, 13 ноября. Важные решения в Евросоюзе принимают органы, которые не были избраны гражданами. Это представляет угрозу демократии, сказал доцент кафедры коммуникативных исследований Брюссельского университета Бенджамин Де Клин.

Он обратил внимание, что в принятии решений принимает участие крупный бизнес. Это вызывает беспокойство среди европейцев, на него влияют заявления правых популистов.

«Правые смогли довольно убедительно доказать своим сторонникам, что именно они представляют "простых европейцев". В итоге любые попытки их критиковать становятся "антинародными"», — сказал Бенджамин Де Клин в беседе с изданием «Лента.ру».

Эксперт посоветовал жителям Европы не верить, что среди популистов есть только люди «с социального дна» или те, кто борется за рабочие места с мигрантами. С недавних пор они заручились поддержкой бизнеса.

Недавно российский дипломат упрекнул Евросоюз в политике двойных стандартов. Его заявление было связано с миграционным кризисом на границе Польши.

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