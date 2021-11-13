Зрители назвали новый сезон шоу «Голоc» одним из самых слабых

Москва, 13 ноября. Некоторые зрители Первого канала нелестно отозвались о новом выпуске шоу «Голоc», который вышел на экраны 12 ноября. Эпизод стал финалом этапа слепых прослушиваний.

Первый канал выпускает уже десятый сезон проекта, участники которого соревнуются в певческом мастерстве. Членами жюри «Голоcа» на этот раз стали Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея. Однако пока далеко не всем зрителям нравится новый сезон.

«По-моему, этот юбилейный сезон — один из самых слабых», — написал один из комментаторов на странице шоу в Instagram.

Некоторым поклонникам проекта показалось, что этап слепых прослушиваний слишком затянулся. Эти зрители хотят скорее приступить к просмотру соревновательной части, чтобы почувствовать накал страстей. Другим комментатором не понравилось, что в новом выпуске члены жюри не взяли в команды некоторых участников. Нашлись и те, кому весь проект кажется неудачным.

«Сколько сезонов было? Десять, правильно? Ни один не пробился — бессмысленный конкурс в русском варианте», — возмущаются в Сети.

В новом выпуске слепые прослушивания прошла стримерша Юлия Кошкина, известная под ником koshkamoroshka. К девушке повернулись все судьи «Голоcа».