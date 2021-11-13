Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев раскроет тайну Бузовой и ее семьи по женской линии

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет ведущий «Дома-2» Антон Беккужев.

Экс-ведущий передачи «Дом-2. Остров любви» на ТНТ, а ныне — шоу «Дом-2. Сделка» на YouTube, Антон Беккужев поведает об обратной стороне проекта и участии в нем Ольги Бузовой.

Беккужев присоединился к проекту в 2010 году. Сначала он работал в журнале, посвященном «Дому-2» под началом шеф-редактора Ольги Бузовой, а затем стал экспертом проекта и постепенно выбился в ведущие. Антон при первой встрече с Ольгой был под впечатлением от этой высокой, на огромных каблуках девушки, которая тогда еще не была замужем за Дмитрием Тарасовым. К примеру, на первой же совместной планерке Бузова решила сразу для себя понять, на чью позицию пришел Беккужев

«А вы вместо кого?» — задала вопрос Ольга. «Я не вместо кого, я на собственное место», — ответил Антон.

Из закулисья проекта Беккужеву больше всего запомнилось, какой заботливой была Бузова. Она на планерки привозила угощения, которые сама и готовила. Это были оливье, бутерброды и пирожки. В те времена она готовила и для мужа, и для выпускающей группы «Дома-2».

Антон отмечает, что Бузова уже тогда стремилась стать топ-звездой. Она участвовала в проектах, записывала песни, дуэты с артистами, участвовала в антрепризах, снималась в сериалах. Лишь брак с Тарасовым удерживал ее от участия в еще большем количестве проектов. Муж, по словам Беккужева, не был не в восторге от активности Бузовой. Он хотел видеть в ней скорее домохозяйку. Когда Ольга развелась с Тарасовым, она полностью посвятила себя работе в режиме 24/7. Однако расставание надломило Бузову. Все ее эмоции были на лице, хотя она и пыталась их скрывать. Для певицы это был невероятный удар. Она улыбалась на камеру, а выходила с эфиров с трясущимися коленками. В таком «разобранном» состоянии она пробыла несколько месяцев, но работа ее спасала — помогала забыться.

Как оказалось, у семьи Ольги Бузовой по женской линии есть одна особенность. Именно из-за нее Бузова со слезами покинула шоу «Бабий бунт» на Первом канале и расплакалась в интервью с Дмитрием Губерниевым на «Матч ТВ». Беккужев об этом рассказала мама Ольги Бузовой во время личной беседы. О том, как Бузова пережила инсульт сестры, о скандальном интервью с Губерниевым, об отношении Ольги к алкоголю, о ее расставании с Давой, уходе из «Дома-2» и других подробностях проекта вы узнаете из интервью с Антоном.

Большое интервью с Антоном Беккужевым смотрите 14 ноября на площадке ФАН.