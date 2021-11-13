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Рынок загородной недвижимости не фиксирует ажиотажа на новогоднюю аренду

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 13:30
Экономика
Рынок загородной недвижимости не фиксирует ажиотажа на новогоднюю аренду
pixabay.com  /  dalphoto

Москва, 13 ноября. Спрос на проведение новогодних праздников в подмосковных загородных домах находится на уровне прошлого года. Предложений по аренде коттеджей в этот период до сих пор в достатке размещено на рекламных площадках, пишет РБК.

Как отмечает ЦИАН, в новогодние праздники ставка посуточной аренды жилой недвижимости в Подмосковье увеличивается в три-четыре раза. Сейчас показатель находится на уровне 58 тыс. рублей. Спрос примерно соответствует показателям прошлого года, констатирует начальник отдела департамента загородной недвижимости компании «Инком-Недвижимость» Анна Власова.

«На рекламных площадках все еще можно подобрать предложения и на сам Новый год, и на новогодние праздники, поскольку многие арендодатели пока не спешат заключать договоры на пять — девять дней, а ждут клиентов с долгосрочным договором», — отмечает она.

В ЦИАН также заявляют, что не видят ажиотажа. По данным октября, количество просмотров объявлений о посуточной аренде домов в период праздников осталось на уровне прошлого года, указывает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его информации, самыми популярными направлениями для посуточной аренды являются Дмитровское, Новорижское, Ленинградское и Ярославское. В общем их доля составляет почти 40% спроса.

Между тем число запросов на съем жилья экономкласса в Москве почти на треть превысило показатель кризисного 2020 года, свидетельствуют данные «ИНКОМ-Недвижимость».

Спрос на долгосрочную аренду квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге восстановился после пандемии. Ставки выросли в пределах 7–9 %, сообщает «ФедералПресс».

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