Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 13:33
13:30
Экономика
Рынок загородной недвижимости не фиксирует ажиотажа на новогоднюю аренду
13:25
Весь мир
Ливия и Тунис подписали меморандум о развитии платежных систем
13:24
Армия
Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище ВДВ с годовщиной основания
13:22
Происшествия
Пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron из-за сцены со стрельбой в школе
13:21
Шоу-бизнес
Все члены жюри шоу «Голоc» повернулись к стримерше koshkamoroshka на слепом прослушивании
13:16
Армия
Аналитики 19FortyFive назвали российский «Циркон» серьезной проблемой для НАТО
13:15
Весь мир
Слова Байдена о «великом негре» вызвали бурную реакцию в американских соцсетях
13:13
Происшествия
Работников больницы незаконно лишили премии в Родниках
13:11
Происшествия
Водителя зажало в грузовике после массового ДТП в Южно-Сахалинске
13:09
Весь мир
Иран будет импортировать китайские технологии из области строительства
Все новости

Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище ВДВ с годовщиной основания
Армия
Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище ВДВ с годовщиной основания
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 13 ноября. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров поздравил выпускников и преподавательский состав Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени Маргелова со 103-й годовщиной основания.

По его словам, за годы своего существования училище подготовило десятки тысяч профессиональных кадров, а также воспитало не одно поколение офицеров и генералов.

«Залогом дальнейшего развития и успеха нашего вуза являются передача из поколения в поколение традиций, которыми гордится училище, и эффективное использование передовой системы обучения и воспитания, отвечающей современным требованиям», — сказал Евкуров.

Стоит отметить, что наряду с подготовкой курсантов для Вооруженных сил России в училище на специальном факультете обучаются иностранные военнослужащие. В их числе курсанты из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дальнего зарубежья. За последние несколько лет учебно-материальную базу училища пополнили новые корпуса, комплекс с аэродинамической трубой для подготовки к парашютным прыжкам, новый полигон учебного центра, а также глубоководный бассейн для подготовки водолазов с возможностью отработки огневых задач.

Напомним, 12 ноября подразделения Воздушно-десантных войск России совершили высадку в Белоруссии в рамках проверки боеготовности. Десантирование российских бойцов осуществлялось на одном из полигонов белорусской армии в Гродненской области, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище ВДВ с годовщиной основания
россия вдв евкуров рязанское училище вдв
Комментировать