Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище ВДВ с годовщиной основания

Москва, 13 ноября. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров поздравил выпускников и преподавательский состав Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени Маргелова со 103-й годовщиной основания.

По его словам, за годы своего существования училище подготовило десятки тысяч профессиональных кадров, а также воспитало не одно поколение офицеров и генералов.

«Залогом дальнейшего развития и успеха нашего вуза являются передача из поколения в поколение традиций, которыми гордится училище, и эффективное использование передовой системы обучения и воспитания, отвечающей современным требованиям», — сказал Евкуров.

Стоит отметить, что наряду с подготовкой курсантов для Вооруженных сил России в училище на специальном факультете обучаются иностранные военнослужащие. В их числе курсанты из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дальнего зарубежья. За последние несколько лет учебно-материальную базу училища пополнили новые корпуса, комплекс с аэродинамической трубой для подготовки к парашютным прыжкам, новый полигон учебного центра, а также глубоководный бассейн для подготовки водолазов с возможностью отработки огневых задач.

Напомним, 12 ноября подразделения Воздушно-десантных войск России совершили высадку в Белоруссии в рамках проверки боеготовности. Десантирование российских бойцов осуществлялось на одном из полигонов белорусской армии в Гродненской области, передает «Царьград».