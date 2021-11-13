Все члены жюри шоу «Голоc» повернулись к стримерше koshkamoroshka на слепом прослушивании

Москва, 13 ноября. Молодая жительница Иркутска Юлия Кошкина приняла участие в слепом прослушивании на шоу Первого канала «Голоc». Девушка, поразившая жюри своим пением, известна как стримерша под ником koshkamoroshka.

Во время слепого прослушивания 26-летняя сибирячка спела хит «На заре» группы «Альянс». Когда стримерша исполняла первый припев, к ней повернулась певица Пелагея. Следом за артисткой увидеть Кошкину пожелал композитор Александр Градский. Через некоторое время к koshkamoroshka повернулись оставшиеся члены жюри «Голоcа» — певцы Леонид Агутин и Дима Билан.

В итоге участница попала в команду к Пелагее. Певица высоко оценила вокальные данные девушки и ее выступление.

«Это было очень энергично и приятно. Такое вокальное испытание. Но вы не сдались и схватили высокую ноту. Настоящий борец», — похвалила стримершу артистка.

Ранее слепые прослушивание на «Голоcе» прошла 19-летняя певица из Новосибирска Елизавета Шарипова. Она выбрала команду Леонида Агутина.