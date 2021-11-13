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Аналитики 19FortyFive назвали российский «Циркон» серьезной проблемой для НАТО
Армия
Аналитики 19FortyFive назвали российский «Циркон» серьезной проблемой для НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 ноября. Российское вооружение является источником серьезного беспокойства для Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, передает американское издание 19FortyFive.

Автор материала отметил, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» находится в шаге от поступления на вооружение ВС РФ. Недавно в Баренцевом море прошли успешные испытания этого уникального оружия. Ракету запустили с борта атомной субмарины «Северодвинск», передает «ПолитРоссия».

Российские конструкторы добились поставленных целей, отмечается в статье, поскольку новая мощнейшая ракета способна ликвидировать любую вражескую цель на море и на суше. Ей можно оснастить и надводные корабли, и субмарины. Обозреватель предположил, что в дальнейшем будет создана и наземная версия «Циркона», поскольку оружие продемонстрировало высокую эффективность во время тестов.

«"Циркон» будет трудно обнаружить американскими радарами. США зависят от своей боевой системы Aegis, которая эффективна против обычных ракет, но не против «Циркона"», — уточнил автор статьи.

Россия занимается разработкой гиперзвуковых технологий не только ради усиления обороны, но и в политических целях. Так, создание уникального оружия повышает авторитет РФ на международной арене. Этому курсу следует российский лидер Владимир Путин, считает обозреватель.

«Путин наводит страх на Запад. С другой стороны, Россия восстанавливает гордость за свою мощь», — заметил он.

Силы Североатлантического альянса обеспокоены мощным вооружение РФ, а модификация «Циркона» может стать новым поводом для тревог. Так, если появится наземная версия ракеты и ее расположат в Калининграде, то у Польши и Литвы станет больше причин для страха.

Ранее читатели китайского издания «Гуаньча» поделились впечатлениями после испытаний «Циркона» в Баренцевом море. Они высоко оценили эффективность российской ракеты.

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