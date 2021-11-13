Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 13:32
13:30
Экономика
Рынок загородной недвижимости не фиксирует ажиотажа на новогоднюю аренду
13:25
Весь мир
Ливия и Тунис подписали меморандум о развитии платежных систем
13:24
Армия
Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище ВДВ с годовщиной основания
13:22
Происшествия
Пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron из-за сцены со стрельбой в школе
13:21
Шоу-бизнес
Все члены жюри шоу «Голоc» повернулись к стримерше koshkamoroshka на слепом прослушивании
13:16
Армия
Аналитики 19FortyFive назвали российский «Циркон» серьезной проблемой для НАТО
13:15
Весь мир
Слова Байдена о «великом негре» вызвали бурную реакцию в американских соцсетях
13:13
Происшествия
Работников больницы незаконно лишили премии в Родниках
13:11
Происшествия
Водителя зажало в грузовике после массового ДТП в Южно-Сахалинске
13:09
Весь мир
Иран будет импортировать китайские технологии из области строительства
Все новости

Ливия и Тунис подписали меморандум о развитии платежных систем
Весь мир
Ливия и Тунис подписали меморандум о развитии платежных систем
cbl.gov.ly  /  Центробанк Ливии

Тунис, 13 ноября. Управляющий Центральным банком Ливии Садик аль-Кабир прилетел в соседнюю республику с рабочим визитом. Об этом сообщает издание «218».

Чиновник встретился с тунисским коллегой Марваном аль-Абасси для обсуждения партнерства между кредитными организациями. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

«Документ направлен на укрепление сотрудничества в области банковского надзора, совершенствование денежно-кредитной политики и развитие платежных систем», — говорится в сообщении.

Главы Центробанков двух стран также договорились о совместной подготовке кадров и развитии человеческого потенциала для укрепления финансовых систем в Ливии и Тунисе. В ближайшее время в Триполи сформируется группа специалистов, которая поедет в соседнюю республику повышать квалификацию.

В начале ноября в Тунисе состоялась Конференция по устойчивому развитию и восстановлению североафриканского государства. Целью мероприятия стал обмен опытом и знаниями между странами Южной Европы и Северной Африки.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливия и Тунис подписали меморандум о развитии платежных систем
ливия тунис платежные системы центральный банк
Комментировать