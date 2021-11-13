Ливия и Тунис подписали меморандум о развитии платежных систем

Тунис, 13 ноября. Управляющий Центральным банком Ливии Садик аль-Кабир прилетел в соседнюю республику с рабочим визитом. Об этом сообщает издание «218».

Чиновник встретился с тунисским коллегой Марваном аль-Абасси для обсуждения партнерства между кредитными организациями. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

«Документ направлен на укрепление сотрудничества в области банковского надзора, совершенствование денежно-кредитной политики и развитие платежных систем», — говорится в сообщении.

Главы Центробанков двух стран также договорились о совместной подготовке кадров и развитии человеческого потенциала для укрепления финансовых систем в Ливии и Тунисе. В ближайшее время в Триполи сформируется группа специалистов, которая поедет в соседнюю республику повышать квалификацию.

В начале ноября в Тунисе состоялась Конференция по устойчивому развитию и восстановлению североафриканского государства. Целью мероприятия стал обмен опытом и знаниями между странами Южной Европы и Северной Африки.