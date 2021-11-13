Хорватия — Россия: до выхода или невыхода на ЧМ–2022 остается один шаг

Решающий матч ожидает сборную России по футболу уже завтра, 14 ноября. В заключительной игре отборочного турнира Чемпионата мира — 2022 наши спортсмены сразятся с командой Хорватии за путевку на мундиаль.

В преддверии финального поединка за прямой выход из группы, который пройдет в Сплите, ФАН рассказывает самое главное о матче Россия — Хорватия.

Чтобы поехать в Катар напрямую, избежав стыковых матчей, россиянам достаточно не проиграть — ничья или победа нас вполне устроит.

На данный момент после девяти туров наша сборная имеет в своем активе 22 очка и занимает первое место в группе H. Хорваты с 20 очками отстают от россиян всего на 2 балла.

В предыдущем туре российская команда разгромила сборную Кипра со счетом 6:0. Хорваты со своей задачей тоже справились, хорошенько потренировавшись на Мальте — 7:1.

Global Look Press / © Maksim Konstantinov

Сборная России подошла к решающему матчу с преимуществом, причем довольно неплохим, но хорошо ли это? С одной стороны, безусловно. С другой — наша команда выступает гораздо хуже, когда имеет лучшие условия. Достаточно вспомнить сенсационное поражение россиян в ответном стыковом матче в Мариборе от Словении в ноябре 2009 года или роковую ошибку в домашней встрече с Украиной в октябре 1999-го.

В первые 50 минут в игре с киприотами российские футболисты совершали множество ошибок, это настораживает, ведь за такие оплошности Хорватия россиян, вероятнее всего, наказала бы.

Если подопечные Валерия Карпина выйдут на поле с мыслью сыграть вничью, то, скорее всего, ничем хорошим это не закончится. Если наставник сумеет настроить футболистов на битву и максимальный результат, то может выйти что-то достаточно толковое.

Хорваты выглядят куда более стабильными, да и класс у них существенно выше. Это учитывают и букмекеры. Например, победа соперников сейчас оценивается коэффициентом 1,60, а победа России — 6,00. Оценка шансов неравная, но стоит отметить, что на ничью у россиян шансы существенно выше — 2,35. При всем этом букмекеры уверены, что сборная РФ будет в числе участников Чемпионата мира — 2022, пусть и через стыковые матчи.

Global Look Press / © Maksim Konstantinov

Давайте теперь разберемся, что произойдет, если россияне все же проиграют хорватам и упустят шанс выйти в Катар напрямую.

В стыковых матчах сыграют 12 команд: 10 сборных, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также две сборные, которые выиграли свои группы Лиги наций, но в отборе на ЧМ заняли места ниже второго. 12 команд разобьют на три группы по четыре сборных, из четверки в Катар попадет только одна лучшая. Есть вероятность, что в турнир попадут топовые команды: Испания, Италия и Португалия, в связи с чем пробиться на чемпионат мира через стыки окажется куда более сложной задачей.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил работу российского коллеги Валерия Карпина. Он считает, что наша команда стала выглядеть значительно сильнее после назначения нового специалиста.