В Сети отреагировали на слова актрисы Титаренко про «украинский ад»

Киев, 13 ноября. Заявление актрисы Любови Титаренко о том, что Украина в последние годы в буквальном смысле живет в аду, вызвало бурную реакцию в Сети.

По словам артистки, она не признает государственный переворот, произошедший в 2014 году, и категорически не поддерживает то, что сейчас происходит в ее родной стране. Титаренко подчеркнула, что ее не устраивает политика Киева как в отношении Донбасса, так и в отношении России.

«Это страшно — то, что происходит. Я всегда была и буду на стороне Донбасса. Я за то, чтобы мы с Россией и Белоруссией дружили. Я призываю к миру со всеми соседями», — заявила актриса в интервью YouTube-каналу PolitWera.

При этом Любовь Титаренко отметила, что ситуация на Украине с каждым годом становится все хуже, и сейчас жизнь в стране превратилась в настоящий кошмар.

«Мы отброшены уже не просто в средневековье, мы в полном смысле слова живем в аду», — уверена артистка.

Пользователи в Сети отреагировали на слова Титаренко. Многие комментаторы согласились с актрисой в том, что положение дел на Украине стало крайне тяжелым, и никаких кардинальных изменений пока не предвидится.

Кадр из фильма «Пять звёзд» /

«Безмерное восхищение, уважение к актрисе. Но, к сожалению, это "глас вопиющего в пустыне". Ситуация на Украине вряд ли улучшится в ближайшее время»; «Ей хочется, чтобы все были добрыми, уважали друг друга, были воспитанными. Но, к большому сожалению, на Украине это все сейчас практически отсутствует. И еще отсутствие всего этого поощряет государство»; «Она во всем права. Но остается вопрос – что делать? И ответа на него у большинства украинцев, к сожалению, нет»; «Да, на Украине сейчас тяжело, но вариантов, по сути, немного. Надо либо оставаться и принять все происходящее, не крича на улицах, как все плохо, либо действовать и уезжать, не обрекая своих детей и себя на "будущее без будущего"», — считают комментаторы.

В то же время многие пользователи подчеркнули, что жизнь на Украине вряд ли изменится к лучшему, если Киев не наладит отношения с Россией.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«Я считаю, что Украина без России нежизнеспособна, и это уже доказано практикой. Никакой незалежности быть не может. Увы, ничего на Украине не изменится. Все привыкли, и это страшно. А для молодежи вообще нормально. Что со всем этим делать — непонятно»; «А что дальше? Ведь назад, даже в 2013 год, уже не вернешься. А что впереди? При всем ужасе войны — закончится она тем или иным путем. А дальше? Ведь объединить реально может только одно — общий проект будущего»; «Я беглец! Мне, моей душе, нужна Россия, и поэтому я здесь! Мне противно было жить среди фашистов, а Любовь Викторовна пытается вложить им в душу добро. Вот только вкладывать некуда — души там нет»; «Мне жаль. Жаль, что пропаганда разделила великий народ. Не русский народ, а имперский. Народ, который осваивал Сибирь, целину и космос, выигрывал великие битвы», — пишут комментаторы.

Ранее украинцы предсказали реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко на планы Киева построить стену на границе двух стран.