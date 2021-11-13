Пользователей TikTok озадачило видео с «Ди Каприо» на Красной площади

Москва, 13 ноября. Пользователи TikTok обсуждают видео с человеком на Красной площади, похожим на голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Ролик вызвал недоумение комментаторов, которых ввели в заблуждение.

Необычное видео, озадачившее россиян, появилось в TikTok-аккаунте DeepCaprio. На видео «Ди Каприо» в костюме, стоящий на фоне Спасской башни, делает памятный снимок и здоровается по-русски.

«Привет, TikTok! Фото для истории. Хэллоу, мама! Привет!» — говорит «актер».

Ролик, набравший уже 2,8 миллиона просмотров, ввел многих пользователей Сети в заблуждение. Некоторые решили, что на видео перед ними предстал настоящий Ди Каприо. По мнению других пользователей, двойника актера на кадрах создали при помощи технологии Deepfake.

«Это нейронные видео, Леонардо ненастоящий. У него абсолютно другие шея и фигура», — пояснил один из комментаторов.

Ранее стало известно, что Deepfake освоили злоумышленники. Технология позволяет им подделывать любые голоса при разговоре по телефону.