Слова Байдена о «великом негре» вызвали бурную реакцию в американских соцсетях

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Джо Байден употребил слово «негр» в ходе своей речи, посвященной Дню ветеранов, который традиционно отмечается в Соединенных Штатах 11 ноября.

Это произошло во время поздравления отца нынешнего главы Госдепа Дональда Блинкена, которого президент поздравил с днем рождения и поблагодарил за воспитание достойного сына, службу в дипломатическом корпусе и участия во Второй Мировой войне.

В связи с этим президент упомянул одну из своих любимых историй о питчере Негритянской бейсбольной лиги Сатчела Пейджа, который говорил, что человеку столько лет на сколько он себя чувствует.

«Я принял позицию великого негра того времени... его звали Сатчел Пейдж», — сказал Байден.

Эта фраза вызвала бурную реакцию в американских соцсетях и прессе. Большинство ведущих изданий назвали фразу Байдена вырванной из контекста, назвав ее оговоркой. Они указывают на то, что Байден заговорился, пытаясь рассказать о «великом игроке Негритянской лиги», а не о «великом негре».

Также в «разъяснении» сказанного Байденом были задействована сетка ботов, которые публиковали сообщения с одинаковым текстом.

В то же время многие пользователи указывают на то, что, если бы подобную оговорку допустил Трамп или любой другой консервативный политик, те же самые СМИ, которые сейчас рассказывают об оговорке президента, обвинили бы их в расизме и неполиткорректности.

«Это было бы расизмом, если бы это сказал Трамп…»

«Что случилось бы с Трампом, если бы он рассказывал в День ветеранов историю о великом Н**** Сатчеле Пейдже?»

«Так неловко, что многие СМИ решили, что на самом деле этого не было»

История с «великим негром» вновь показала американцам, большинство из которых моментально лишилось бы работы за употребление так называемого н-слова, насколько честны и объективны национальные СМИ, когда речь идет о президенте-демократе, в отличие от республиканца Трампа.

С другой стороны, вполне вероятно, что Байден действительно запутался в своих мыслях, когда рассказывал о Пейдже. Но в таком случае это лишнее подтверждение слов тех, кот критикует президента за неспособность навести порядок в стране, ведь для этого сначала нужно навести порядок в собственных мыслях.