Экономист Делягин предостерег россиян от рискованных инвестиций

Москва, 13 ноября. Россиянам не стоит совершать рискованные и эмоциональные инвестиции ввиду сложившейся ситуации в стране. С таким предостережением выступил экономист Михаил Делягин, пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

Эксперт считает, что в ближайшее время гражданам необходимо соблюдать максимальный консерватизм и отказаться от вложений в сомнительные активы и проекты.

Особую настороженность должны вызывать предложения, сулящие огромную прибыль за короткий срок. Есть большая вероятность, что это окажется пирамидой. Люди, не удержавшиеся от вступления в данную схему, вскоре рискуют столкнуться с финансовой катастрофой — подобная ошибка может обойтись очень дорого.

Наибольшая опасность подстерегает тех, кто решил рисковать не собственными накоплениями, а заемными деньгами. В случае провала они окажутся в настоящей долговой яме, добавил Делягин.

Этот же экономист ранее предупредил, что Центральный банк России может девальвировать рубль уже в начале следующего года. Такая вероятность существует из-за продолжающейся инфляции.

Инвестор Евгений Шепелев напомнил, что деньги не нужно хранить дома, ведь их медленно съедает инфляция. Советы о том, что делать с небольшими накоплениями, приводит INFOX.