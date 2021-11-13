Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 13:32
13:30
Экономика
Рынок загородной недвижимости не фиксирует ажиотажа на новогоднюю аренду
13:25
Весь мир
Ливия и Тунис подписали меморандум о развитии платежных систем
13:24
Армия
Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище ВДВ с годовщиной основания
13:22
Происшествия
Пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron из-за сцены со стрельбой в школе
13:21
Шоу-бизнес
Все члены жюри шоу «Голоc» повернулись к стримерше koshkamoroshka на слепом прослушивании
13:16
Армия
Аналитики 19FortyFive назвали российский «Циркон» серьезной проблемой для НАТО
13:15
Весь мир
Слова Байдена о «великом негре» вызвали бурную реакцию в американских соцсетях
13:13
Происшествия
Работников больницы незаконно лишили премии в Родниках
13:11
Происшествия
Водителя зажало в грузовике после массового ДТП в Южно-Сахалинске
13:09
Весь мир
Иран будет импортировать китайские технологии из области строительства
Все новости

Экономист Делягин предостерег россиян от рискованных инвестиций
Экономика
Экономист Делягин предостерег россиян от рискованных инвестиций
pixabay.com/PD

Москва, 13 ноября. Россиянам не стоит совершать рискованные и эмоциональные инвестиции ввиду сложившейся ситуации в стране. С таким предостережением выступил экономист Михаил Делягин, пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

Эксперт считает, что в ближайшее время гражданам необходимо соблюдать максимальный консерватизм и отказаться от вложений в сомнительные активы и проекты.

Особую настороженность должны вызывать предложения, сулящие огромную прибыль за короткий срок. Есть большая вероятность, что это окажется пирамидой. Люди, не удержавшиеся от вступления в данную схему, вскоре рискуют столкнуться с финансовой катастрофой — подобная ошибка может обойтись очень дорого.

Наибольшая опасность подстерегает тех, кто решил рисковать не собственными накоплениями, а заемными деньгами. В случае провала они окажутся в настоящей долговой яме, добавил Делягин.

Этот же экономист ранее предупредил, что Центральный банк России может девальвировать рубль уже в начале следующего года. Такая вероятность существует из-за продолжающейся инфляции.

Инвестор Евгений Шепелев напомнил, что деньги не нужно хранить дома, ведь их медленно съедает инфляция. Советы о том, что делать с небольшими накоплениями, приводит INFOX.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист Делягин предостерег россиян от рискованных инвестиций
финансы деньги инвестиции делягин накопления финансовая грамотность вложения
Комментировать