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Минобороны Британии: Лондон направил военных в Польшу для помощи в ситуации с мигрантами
Армия
Минобороны Британии: Лондон направил военных в Польшу для помощи в ситуации с мигрантами
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Лондон, 13 ноября. Министерство обороны Великобритании направило британских военных на границу Польши и Белоруссии для помощи Варшаве в урегулировании миграционного кризиса. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что британские военные помогут польской стороне в укреплении заграждений на границе с Белоруссией.

В минобороны Великобритании подтвердили эту информацию, отметив, что в Польшу была направлена небольшая группа британских военнослужащих.

«Была направлена, чтобы понять, какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы решить ситуацию на границе с Белоруссией», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что польская армия стягивает военную технику и крупнокалиберное вооружение к белорусской границе. По его словам, Польша выставила цепь силовиков, а также артиллерию возле белорусской границы.

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мигранты великобритания белоруссия польша
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