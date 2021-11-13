Минобороны Британии: Лондон направил военных в Польшу для помощи в ситуации с мигрантами

Лондон, 13 ноября. Министерство обороны Великобритании направило британских военных на границу Польши и Белоруссии для помощи Варшаве в урегулировании миграционного кризиса. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что британские военные помогут польской стороне в укреплении заграждений на границе с Белоруссией.

В минобороны Великобритании подтвердили эту информацию, отметив, что в Польшу была направлена небольшая группа британских военнослужащих.

«Была направлена, чтобы понять, какую инженерную поддержку мы можем оказать, чтобы решить ситуацию на границе с Белоруссией», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что польская армия стягивает военную технику и крупнокалиберное вооружение к белорусской границе. По его словам, Польша выставила цепь силовиков, а также артиллерию возле белорусской границы.