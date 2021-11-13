Польша заявила о «причастности» силовиков Белоруссии к разрушению забора на границе

Варшава, 13 ноября. Нелегальные мигранты разрушали забор на границе, «ослепив» польских пограничников лазерным лучом. Об этом заявили представители Пограничной стражи Польши.

По словам правоохранителей, белорусские силовики якобы причастны к уничтожению временного заграждения на границе с Польшей в районе Черемхи.

«Они вырывали столбы ограждения и разрывали его с помощью служебного автомобиля. Польские силовики были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, белорусский президент Александр Лукашенко приказал военнослужащим республики разместить палатки для помощи беженцам. Там мигрантам будут оказывать помощь, а также кормить их детей.