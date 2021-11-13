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Польша заявила о «причастности» силовиков Белоруссии к разрушению забора на границе
Политика
Польша заявила о «причастности» силовиков Белоруссии к разрушению забора на границе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Варшава, 13 ноября. Нелегальные мигранты разрушали забор на границе, «ослепив» польских пограничников лазерным лучом. Об этом заявили представители Пограничной стражи Польши.

По словам правоохранителей, белорусские силовики якобы причастны к уничтожению временного заграждения на границе с Польшей в районе Черемхи.

«Они вырывали столбы ограждения и разрывали его с помощью служебного автомобиля. Польские силовики были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, белорусский президент Александр Лукашенко приказал военнослужащим республики разместить палатки для помощи беженцам. Там мигрантам будут оказывать помощь, а также кормить их детей.

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