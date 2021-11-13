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Иран будет импортировать китайские технологии из области строительства
Весь мир
Иран будет импортировать китайские технологии из области строительства
pixabay.com  /  skorchanov

Тегеран, 13 ноября. Исламская Республика Иран (ИРИ) ведет переговоры с представителями Китайской Народной Республики (КНР) об импорте технологий жилищного строительства. Об этом сообщил министр дорог и городского развития ближневосточной страны Ростам Гасеми.

«В настоящее время в стране присутствуют представители китайских компаний, и мы пытаемся с ними договориться о партнерстве», — заявил он.

По словам министра, китайцы не планируют импортировать строительные материалы, а также привозить инженеров и рабочих. Представители Пекина намерены передать Тегерану исключительно строительные технологии. 

Стратегическое партнерство

В конце марта 2021 года иранские и китайские власти приняли 25-летнее соглашение о развитии сотрудничества в различных областях.

Документ подписал бывший министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф с одной стороны и глава МИД КНР Ван И с другой. Это произошло после переговоров в ходе визита китайской делегации в Тегеран.

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Федеральное агентство новостей /

Перед этим дипломаты провели переговоры, в рамках которых закрепили договоренности между обеими странами о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Эти вопросы оговаривались в ходе предыдущего визита представителей Китая. В 2016 году президент КНР Си Цзиньпин лично прибыл в Тегеран и сумел достичь принципиальной договоренности о партнерстве.

В настоящий момент государства сформировали дорожную карту развития сотрудничества, которая состоит из 20 пунктов. Они охватывают связи обеих столиц в целом ряде областей, в числе которых упоминаются сферы: политическая, исполнительная кооперация, человеческая и культурная, судебная система, безопасность и оборона», а также «региональная и международная.

Нынешнее взаимодействие

Тот договор был очередным этапом в развитии ирано-китайских отношений. За минувшие десять лет они достигли уровня масштабного партнерства.

Сейчас Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана и главным потребителем его нефти. КНР закупает больше 25% добываемых ИРИ углеводов. В целом ежегодный оборот составляет более 35 млрд долларов.

В свою очередь Тегеран для Пекина имеет стратегическое значение с точки зрения безопасности торговых путей. Помимо этого, Исламская Республика превратилась в крупного регионального игрока, который действует вне вектора американской политики.

Теперь на иранской территории работают больше сотни китайских компаний. Они занимаются строительством железных дорог, мостов, метро, плотин, аэропортов, торговых судов и т. д.

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