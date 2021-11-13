Иран будет импортировать китайские технологии из области строительства

Тегеран, 13 ноября. Исламская Республика Иран (ИРИ) ведет переговоры с представителями Китайской Народной Республики (КНР) об импорте технологий жилищного строительства. Об этом сообщил министр дорог и городского развития ближневосточной страны Ростам Гасеми.

«В настоящее время в стране присутствуют представители китайских компаний, и мы пытаемся с ними договориться о партнерстве», — заявил он.

По словам министра, китайцы не планируют импортировать строительные материалы, а также привозить инженеров и рабочих. Представители Пекина намерены передать Тегерану исключительно строительные технологии.

Стратегическое партнерство

В конце марта 2021 года иранские и китайские власти приняли 25-летнее соглашение о развитии сотрудничества в различных областях.

Iran and China have signed a long-gestating 25-year cooperation. China will invest $400 billion in Iran. Both countries oil transactions have entered the era of RMB settlement, which will end the hegemony of the US dollar and promote the further internationalization of the RMB.???? pic.twitter.com/MQSDrcLVCD — Steel Great Wall Defender???????? ☭ (@Dragondescendan) March 27, 2021

Документ подписал бывший министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф с одной стороны и глава МИД КНР Ван И с другой. Это произошло после переговоров в ходе визита китайской делегации в Тегеран.

Федеральное агентство новостей /

Перед этим дипломаты провели переговоры, в рамках которых закрепили договоренности между обеими странами о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Эти вопросы оговаривались в ходе предыдущего визита представителей Китая. В 2016 году президент КНР Си Цзиньпин лично прибыл в Тегеран и сумел достичь принципиальной договоренности о партнерстве.

Map shows New Silk Road. China is utilizing six economic corridors connecting the Middle Kingdom to three continents.



Map source: https://t.co/yvrJ6ZlAWX

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В настоящий момент государства сформировали дорожную карту развития сотрудничества, которая состоит из 20 пунктов. Они охватывают связи обеих столиц в целом ряде областей, в числе которых упоминаются сферы: политическая, исполнительная кооперация, человеческая и культурная, судебная система, безопасность и оборона», а также «региональная и международная.

Нынешнее взаимодействие

Тот договор был очередным этапом в развитии ирано-китайских отношений. За минувшие десять лет они достигли уровня масштабного партнерства.

Сейчас Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана и главным потребителем его нефти. КНР закупает больше 25% добываемых ИРИ углеводов. В целом ежегодный оборот составляет более 35 млрд долларов.

Oil imports from Iran to China have grown despite US sanctions - Vortexa Analytics. pic.twitter.com/hfTP8am1s8 — Laqs (@LaqsLaqs16) November 10, 2021

В свою очередь Тегеран для Пекина имеет стратегическое значение с точки зрения безопасности торговых путей. Помимо этого, Исламская Республика превратилась в крупного регионального игрока, который действует вне вектора американской политики.

Теперь на иранской территории работают больше сотни китайских компаний. Они занимаются строительством железных дорог, мостов, метро, плотин, аэропортов, торговых судов и т. д.