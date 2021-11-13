«Обнулить тиктокера»: Эдгард Запашный предлагает метод борьбы с любителями треш-контента

Народный артист России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный в авторской колонке для ФАН размышляет о необходимости защитить наше общество, в первую очередь молодежь, от деструктивного влияния соцсетей.

Напомним, о необходимости силами государства защитить россиян в киберпространстве заявил президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2021.

В своей колонке Запашный напоминает о громких делах, связанных с действиями молодых людей, которые были сочтены оскорбительными для ряда общественных институтов. Обращаем внимание читателей — мнение автора является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

«Обнулить» тиктокера. Колонка Эдгарда Запашного

Недавно обсуждал с друзьями модную нынче тему «обнаженных» и просто провокационных фотографий на фоне знаковых для нашего народа мест. Молодых людей, которые этим занимаются, не могу назвать иначе как «хайпожорами» (все остальные определения будут совсем уж неприличными). Они обнажаются, показывают части тела, которые в цивилизованном обществе принято прикрывать, а некоторые даже имитируют занятия сексом перед культовыми зданиями. И не только православными. Слышал, что нечто провокационное позволила себе некая молодая особа в Казани.

Честно говоря, меня поражает, извините, неадекватность всех этих любителей обнаженки. Впрочем, можно еще и позавидовать смелости этих «пассажиров». Потому что ответная реакция в любом случае будет как от православных, так и от мусульман. Знаю, что многие решительно настроены на то, что следует серьезно наказывать людей, посягающих на святые для верующих вещи. И не только для верующих. Это касается и наших памятников, связанных с подвигами народа, с символами воинской славы…

Что касается меня, то я просто поражаюсь, извините, глупости всех этих провокаторов. Мне кажется, даже давний пример со скандально известной группой Pussy Riot должен был уже научить молодежь, дать понять, что так поступать нельзя. Уже было время понять, что в современном мире такое поведение, такое пренебрежение к обществу, такое отношение к религии не останется незамеченным, а виновные понесут наказание.

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Вопрос, который я сам себе задаю в связи с появлением очередных любителей посмеяться над святым: неужели эти люди ничего не помнят, не учатся на чужих примерах?

Ведь все предыдущие скандальные акции заканчивались тем, что виновные получали наказания. Кроме того, на мой взгляд, наше общество не поддерживает провокационное поведение. Насколько я знаю, религиозные люди подобное осуждают, порой в самой жесткой форме. Так что же движет новыми провокаторами и любителями треш-контента? Только глупость?

Мне кажется, не только она. Современный мир построен на том, что сейчас культивируется быстрая популярность. Культ хайпа, который должен привести человека к успеху, а самое главное — к деньгам. И это сегодня, как мне кажется, навязывается как единственный, а самое главное — самый быстрый путь к вожделенному финансовому успеху. Пользователи соцсетей постоянно в погоне за лайками. Это путь к узнаваемости, узнаваемость ведет к популярности, популярность — к большим деньгам. Поэтому многие готовы идти на все, несмотря на негативные примеры.

Виноваты ли в этом мы с вами? Я считаю, что да. Почему? Постараюсь ответить.

Молодые тиктокеры (обойдемся без имен, не хочу лишний раз кого-то из них популяризировать через свою колонку, они и так очень популярны, на мой взгляд, чересчур) вытворяют сегодня все, что хотят. При этом кое-кто из этой тусовки вдруг неожиданно оказывается в Санкт-Петербурге на одном из крупнейших в мире экономических форумов. Или серьезнейший российский банк кому-то из них предлагает контракт... Это, на мой взгляд, мотивирует других молодых людей, которые начинают думать, что путь хайпа — самый правильный, а значит, можно рискнуть, чтобы повторить успех своего героя. Будешь и признан, и везде приглашен, и финансово обеспечен. Вот в чем, я считаю, заключается главная наша вина. Даже взрослые образованные люди с большой властью и большими деньгами иногда поощряют провокационное поведение и создают почву для продвижения неправильных, на мой взгляд, ценностей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Лично я не хочу, чтобы мои дети, а я отец троих детей, росли в обществе, в котором неприемлемые для меня вещи могут стать нормой. Я не хочу, чтобы мои дети росли в обществе, где «королевой бала» будет выбран тиктокер мужского пола, как это было, например, в США. Я считаю, что это неправильно, так не должно быть. И мы с вами, как общество, как Россия, должны научиться ставить этому определенные барьеры.

Те самые «хайпожоры», о которых я упоминал выше, чего они боятся больше всего? Нет, не штрафов. Думаю, их даже не особенно пугает перспектива оказаться в местах лишения свободы. Больше всего они боятся потерять своих подписчиков. И это на полном серьезе.

Самая большая трагедия для них — если кто-то или что-то отключает их от соцсетей. Так почему бы нам не создать какой-то контролирующий орган, который сможет при определенных обстоятельствах «отключать» их от Сети?

А делается это, как мне кажется, достаточно просто. Может быть, для кого-то это новость, но, оказывается, многие зарубежные соцсети, популярные по всему миру, не имеют офисов на территории нашей страны. А ведь Россия — самая большая страна в мире. Но контролируются все эти соцсети из-за рубежа. Так может, все-таки поставить этому какие-то преграды и четче определить условия существования зарубежных соцсетей в нашей стране?

На мой взгляд, русскоязычные офисы иностранных соцсетей должны быть непосредственно в нашей стране. И по требованию контролирующих органов, наделенных соответствующими полномочиями, при наличии доказательной базы о виновности «провинившиеся» будут отключаться от соцсетей. Их страницы будут обнуляться, закрываться, блокироваться. Мне кажется, это даст нужный эффект. После нескольких таких прецедентов человек, который захочет брызнуть перцовым баллончиком пожилому человеку в лицо и снять этот треш на видео, задумается, сколько рычагов воздействия будет направлено против него, включая тот, который я предложил.

Всего хорошего, берегите себя.