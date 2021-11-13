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МИД РФ: США сравнили пропаганду нацизма с «проявлением свободы выражения мнений»
Политика
МИД РФ: США сравнили пропаганду нацизма с «проявлением свободы выражения мнений»
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 13 ноября. Вашингтон считает, что пропаганда нацизма является «проявлением свободы выражения мнений», заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам 12 ноября поддержал российский проект резолюции, который предусматривает борьбу с героизацией нацизма. Против инициативы Москвы выступили представители Украины и США.

«Соединенные Штаты в ходе консультаций постоянно говорят, что мы путем отдельных положений в нашей резолюции покушаемся на якобы святое право на свободу выражения мнения, которое называется еще свободой слова», — рассказал Лукьянцев журналистам.

МИД РФ: США сравнили пропаганду нацизма с «проявлением свободы выражения мнений»
Федеральное агентство новостей / Татьяна Костянова

По словам дипломата, американцы говорят, что пропаганда нацизма — это только «проявление свободы выражения мнений». Россия же выражает сожаление, что подобные заявления со стороны Вашингтона прозвучали сразу после того, как в Соединенных Штатах отметили День ветеранов.

Как стало известно ранее, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил Украину в том, что она развернула кампанию по уничтожению символов памяти о победе над нацизмом.

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