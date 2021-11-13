Глава МВД Польши Каминьский угрожает Белоруссии перекрытием железнодорожного движения

Варшава, 13 ноября. Польская сторона готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией, лишив республику транзита. С таким заявлением выступил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Стоит отметить, что Варшава уже закрыла пограничный переход Кузница, недалеко от которого находятся беженцы с Ближнего Востока.

«Они (власти Белоруссии. — Прим. ФАН) досконально знают, что мы можем закрыть очередные переходы, равно как и железнодорожное движение. Белоруссия является важным транзитным государством», — заявил Каминьский.

Как стало известно ранее, польские правоохранители сообщили о найденном на границе с Белоруссией трупе мигранта. По данным полиции, погибшим был гражданин Сирии.