Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 13:31
13:30
Экономика
Рынок загородной недвижимости не фиксирует ажиотажа на новогоднюю аренду
13:25
Весь мир
Ливия и Тунис подписали меморандум о развитии платежных систем
13:24
Армия
Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище ВДВ с годовщиной основания
13:22
Происшествия
Пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron из-за сцены со стрельбой в школе
13:21
Шоу-бизнес
Все члены жюри шоу «Голоc» повернулись к стримерше koshkamoroshka на слепом прослушивании
13:16
Армия
Аналитики 19FortyFive назвали российский «Циркон» серьезной проблемой для НАТО
13:15
Весь мир
Слова Байдена о «великом негре» вызвали бурную реакцию в американских соцсетях
13:13
Происшествия
Работников больницы незаконно лишили премии в Родниках
13:11
Происшествия
Водителя зажало в грузовике после массового ДТП в Южно-Сахалинске
13:09
Весь мир
Иран будет импортировать китайские технологии из области строительства
Все новости

Стоимость древесины в России может кратковременно упасть на 20%

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 12:32
Экономика
Стоимость древесины в России может кратковременно упасть на 20%
pxhere.com

Москва, 13 ноября. Российский рынок древесины может ждать стремительное падение. Ситуация стабилизируется до мая 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на отраслевых экспертов.

Наиболее радикальную оценку высказал директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. По его словам, изменение цен может достигать 20%. Схожее мнение выразил его коллега, директор производства компании Good Wood Сергей Горячев.

«Цена на доску центральных сечений толщиной 40-50 мм в октябре снизилась с 24-27 тысяч рублей за кубиический м до 18-20 тысяч рублей. После начала периода лесозаготовки с десятых чисел декабря и поступления больших объемов материала на склады цены, вероятно, могут снизиться еще на 15-20%», — полагает эксперт.

Строительная древесина дорожала на российском рынке до конца лета. После достижения пикового значения в августе ее стоимость упала более чем на 10%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость древесины в России может кратковременно упасть на 20%
прогноз древесина домостроение
Комментировать