Стоимость древесины в России может кратковременно упасть на 20%

Москва, 13 ноября. Российский рынок древесины может ждать стремительное падение. Ситуация стабилизируется до мая 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на отраслевых экспертов.

Наиболее радикальную оценку высказал директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. По его словам, изменение цен может достигать 20%. Схожее мнение выразил его коллега, директор производства компании Good Wood Сергей Горячев.

«Цена на доску центральных сечений толщиной 40-50 мм в октябре снизилась с 24-27 тысяч рублей за кубиический м до 18-20 тысяч рублей. После начала периода лесозаготовки с десятых чисел декабря и поступления больших объемов материала на склады цены, вероятно, могут снизиться еще на 15-20%», — полагает эксперт.

Строительная древесина дорожала на российском рынке до конца лета. После достижения пикового значения в августе ее стоимость упала более чем на 10%.