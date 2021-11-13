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Тамара Гвердцители сообщила поклонникам о смерти отца
Общество
Тамара Гвердцители сообщила поклонникам о смерти отца
Global Look Press  /  Alexander Keltik

Москва, 13 ноября. Эстрадная исполнительница и пианистка Тамара Гвердцители поделилась с поклонниками печальным известием. Отец певицы скончался 12 ноября.

Грустная новость появилась на странице артистки в Instagram. Гвердцители не стала раскрывать причины смерти отца или какие-либо детали.

«Вчера не стало папы. Царствие небесное... Большое горе...» — написала исполнительница.

Поклонники и коллеги певицы принесли ей соболезнования в связи с утратой. В комментариях под постом артистки отметились певица Согдиана, продюсер Иосиф Пригожин и исполнитель Стас Михайлов.

«У тебя такое открытое сердце и душа нараспашку, крепись, Тамрико, прими искренние соболезнования», — поддержал Гвердцители певец Александр Буйнов.

Ранее соседка Тамары Гвердцители подала иск к певице из-за потопа в квартире. В итоге артистка добровольно возместила женщине ущерб.

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