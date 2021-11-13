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Смешной кот получил мировую известность благодаря своей эмоциональности
Общество
Смешной кот получил мировую известность благодаря своей эмоциональности
Краеведческий музей Архангельска

Новосибирск, 13 ноября. Многие интернет-пользователи просто сходят с ума от кошек. Кошки спят, прыгают, падают — а их хозяева снимают это на видео и потом умиляются. И совершенно очевидно, что такой эмоциональный и забавный кот не мог обойтись без мировой славы.

Сибирский кот Яманеко благодаря потрясающей харизме смешит своих хозяев, да и вообще каждого, кто посмотрим на его фотографии. Большинство фото с котом как нельзя лучше подходят для создания мемов. В этом легко можно убедиться, если взглянуть на его забавную мордочку.

Смешной кот получил мировую известность благодаря своей эмоциональности
Prt Scr twitter.com / @ymnc_rf

Многие коты не только забавные, но еще и полезные. Например, в Сызрани кот по кличке Барсик защитил хозяйку от нападения змеи. Домашний питомец спас женщину, вцепившись когтями во внезапно выскочившую из-за угла рептилию. После непродолжительной борьбы змея была побеждена, а хозяйка с котом ушли со злосчастного двора целыми и невредимыми.

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