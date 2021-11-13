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Путин призвал спецслужбы ЕС заняться поиском настоящих организаторов миграционного кризиса
Политика
Путин призвал спецслужбы ЕС заняться поиском настоящих организаторов миграционного кризиса
kremlin.ru

Москва, 13 ноября. Определенные группы по переправке мигрантов в Евросоюз действуют давно, и их поисками должны заниматься правоохранительные органы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что организаторы всех цепочек находятся на территории ЕС. Привлечь их к ответственности трудно, поскольку они не нарушают внутреннее законодательство европейских стран, добавил Путин.

«Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним», — сказал президент.

Ранее глава государства назвал причины возникновения миграционного кризиса в Евросоюзе. По его словам, одной из них стали высокие социальные пособия в европейских государствах.

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