Путин призвал спецслужбы ЕС заняться поиском настоящих организаторов миграционного кризиса

Москва, 13 ноября. Определенные группы по переправке мигрантов в Евросоюз действуют давно, и их поисками должны заниматься правоохранительные органы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что организаторы всех цепочек находятся на территории ЕС. Привлечь их к ответственности трудно, поскольку они не нарушают внутреннее законодательство европейских стран, добавил Путин.

«Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки. Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним», — сказал президент.

Ранее глава государства назвал причины возникновения миграционного кризиса в Евросоюзе. По его словам, одной из них стали высокие социальные пособия в европейских государствах.