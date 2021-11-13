Саша Кабаева назвала Алану Мамаеву виновницей ее проблем в отношениях с Липовым

Москва, 13 ноября. Модель и певица Саша Кабаева заявила, что бывший муж Александр Липовой не смог оградить ее от нападок Аланы Мамаевой, которая постоянно лезла в их отношения.

Кабаева пояснила, что ушла от Липового по своей воле. Сначала она любила и боролась за супруга, но потом устала это делать. Причиной их разрыва были вовсе не деньги, подчеркнула модель.

«Алана — не причина и никогда ею не была. Периодически всплывали какие-то факты, которые мне не нравились, поскольку она вечно лезла в нашу жизнь. И я не поняла, почему он не мог меня от этого оградить. Я за него воевала, а он не смог даже защитить меня от ее слов», — поделилась она с WomanHit.

Саша Кабаева начинала свою карьеру в модельном бизнесе, позднее она была лицом женского салона 13 Beauty by Black Star, принадлежавшего Тимуру Юнусову (Тимати). В 2019 году звезда занялась музыкой и выпустила несколько успешных треков, в том числе «Любовь живет не три года», «Кока-кола» и «Давно не мы».

Ранее Алана Мамаева обнародовала переписку своего бывшего мужа с дочерью. Модель хотела показать, что Павел Мамаев не особо интересуется их общим ребенком.