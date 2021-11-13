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Путин: полеты авиации ВКС РФ над Белоруссией проводятся на постоянной основе

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 12:16
Армия
Путин: полеты авиации ВКС РФ над Белоруссией проводятся на постоянной основе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 13 ноября. Полеты российской стратегической авиации в небе над Белоруссией осуществляются на постоянной основе и никак не связаны с возникшим у границ республики миграционным кризисом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не обращался к России с просьбой организовать патрулирование белорусского воздушного пространства с использованием стратегической авиации.

«Наши западные партнеры проводят учения постоянно. На регулярной и на нерегулярной основе. Внеплановые различного рода. Мы тоже делаем это. И наша стратегическая авиация регулярно тоже летает и по своим маршрутам патрулирования, факт присутствия нашей стратегической авиации обозначен», — пояснил Путин.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут жестко действовать в ответ на переброску войск НАТО к границам Союзного государства. По его словам, западные страны под предлогом борьбы с нелегальной миграцией размещают у белорусских границ бронетехнику и тяжелое вооружение.

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