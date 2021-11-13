Генсек ООН призвал все партии Ливии участвовать в выборах

Нью-Йорк, 13 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал итоги международной конференции по Ливии, прошедшей в Париже. Он призвал все политические партии страны зарегистрироваться на президентских и парламентских выборах.

По его мнению, участие всех фракций в плебисците укажет местным и международным наблюдателям на честность и справедливость мероприятия.

«Это необходимый шаг на пути к миру и стабильности», — заявил он.

Антониу Гутерреш добавил, что участие всех партий предупредит возможные нарушения в ходе избирательного процесса. Он также призвал фракции уважать результаты плебисцита.

Накануне завершилась Международная конференция по Ливии в Париже. Делегаты подписали итоговое соглашение, в котором настаивают на синхронном выводе иностранных войск из страны ради успешного проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.