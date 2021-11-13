Лавров призвал сконцентрироваться на качественной подготовке к выборам в Ливии

Москва, 13 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент важно сконцентрироваться на качественной подготовке к проведению парламентских и президентских выборов в Ливии. Об этом он рассказал журналистам накануне.

Глава МИД добавил, что плебисцит, назначенный на 24 декабря, необходимо организовать таким образом, чтобы его результаты приняли все и они стали неоспоримыми.

«Я бы сосредоточился не на приверженности какой-то дате, тем более что она была достаточно искусственно выбрана, я бы сконцентрировался на качественной подготовке избирательного процесса с тем, чтобы эти выборы не оставили шанса кому бы то ни было подвергнуть их сомнению», — сказал Лавров.

Он считает, что представители всех движений североафриканского государства должны допускаться к участию в выборах. Необходимо создать условия для выдвижения кандидатов от различных политических сил, включая сторонников экс-лидера Муаммара Каддафи. По его словам, эта тема обсуждалась на прошедшем международном саммите.

Парижская конференция по Ливии состоялась 12 ноября. Делегаты рассмотрели достигнутые результаты по урегулированию ситуации в стране и подтвердили приверженность своевременному проведению избирательного процесса. Сергей Лавров, участвовавший в мероприятии, поддержал поэтапную и синхронизированную формулу вывода иностранных войск.