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Источник US Weekly поделился деталями отношений Ким Кардашьян и ее нового возлюбленного
Шоу-бизнес
Источник US Weekly поделился деталями отношений Ким Кардашьян и ее нового возлюбленного
facebook.com  /  Kim Kardashian West

Лос-Анджелес, 13 ноября. Звезда реалити-шоу, светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян прекрасно проводит время со своим новым возлюбленным — актером и комиком Питом Дэвидсоном. Об этом рассказал инсайдер из окружения мировой знаменитости.

Слухи о романе Кардашьян и Дэвидсона появились на фоне развода светской львицы с рэпером Канье Уэстом. Звезду реалити-шоу несколько раз замечали на публике в компании актера. Источник издания US Weekly поделился деталями отношений бизнесвумен и ее нового возлюбленного.

«Он заставляет ее чувствовать себя хорошо, и она с нетерпением ждет, что произойдет дальше», — сообщил инсайдер.

Источник US Weekly поделился деталями отношений Ким Кардашьян и ее нового возлюбленного
Global Look Press / Ron Adar/Keystone Press Agency

По словам источника, после общения с Дэвидсоном Кардашьян всегда улыбается и чувствует себя взволнованной. Комик заставляет светскую львицу смеяться, отметил инсайдер.

Когда бизнесвумен и актер проводят время вместе, у них все идет хорошо. Один из друзей из близкого окружения звезды реалити-шоу счастлив за нее, поскольку хочет, чтобы она повеселилась и почувствовала себя свободной на фоне расставания с супругом.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году, у звездной пары есть четверо совместных детей. О намерении супругов развестись стало известно в начале текущего года. Несмотря на заявления о разводе, брак знаменитостей по-прежнему не расторгнут официально. Однако рэпер, похоже, уже поставил точку в отношениях со светской львицей, отписавшись от нее в Instagram.

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