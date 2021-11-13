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ВСУ обстреляли из артиллерии и минометов поселки Весняное, Молодежное и Калиновка в ЛНР
Армия
ВСУ обстреляли из артиллерии и минометов поселки Весняное, Молодежное и Калиновка в ЛНР
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Луганск, 13 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки три раза обстреливали территорию Луганской Народной Республики, сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь бойцов ВСУ велся в направлении населенных пунктов Молодежное, Калиновка и Весняное. При этом использовалась артиллерия калибра 152 миллиметра, минометы и крупнокалиберные пулеметы, заявили представители ЛНР в СЦКК.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — отмечается в опубликованном релизе.

Данные о жертвах и разрушениях в результате очередных обстрелов ВСУ уточняются. Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ сбили собственный беспилотник, а также выстрелили из гранатомета в направлении патруля наблюдателей ОБСЕ.

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ЛНР всу обстрелы
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