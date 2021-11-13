InsideOver: США могут потерять многомиллиардный контракт из-за российского Су-75

Рим, 13 ноября. США могут потерять многомиллиардный контракт на поставку истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам из-за российского Су-75 Checkmate. К такому выводу пришли эксперты итальянского издания InsideOver.

Российский истребитель пятого поколения Checkmate будет представлен на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября в ОАЭ. По мнению аналитиков, Москва намеренно выбрала именно это мероприятие для демонстрации нового боевого самолета, передает «ПолитРоссия».

Российский Су-75 обладает впечатляющими характеристиками, а также весьма привлекательной ценой. Стоимость Checkmate составляет порядка 25 миллионов долларов. Этот фактор может обеспечить российскому истребителю высокую востребованность и потеснить американский F-35 на международном рынке вооружений. При этом власти ОАЭ уже проявляют интерес к Checkmate.

«У самолета, судя по всему, уже есть первый иностранный заказчик — Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в публикации.

В 2021 году власти ОАЭ подписали контракт с США на поставку 50 истребителей F-35. Сумма сделки составляет более 10 миллиардов долларов. Однако эксперты полагают, что Абу-Даби может отказаться от закупки американских F-35 в пользу российских Су-75.

Напомним, презентация нового российского истребителя состоялась минувшим летом на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Самолет разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет, передает «Царьград».