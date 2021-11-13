Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 15:04
15:00
Общество
Эксперты: «Власти Петербурга наносят удар по малому и среднему бизнесу»
14:57
Происшествия
Французский авианосец столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши в Средиземном море
14:56
Весь мир
Испанская компания Naturgy надеется разрешить газовый конфликт между Марокко и Алжиром
14:54
Происшествия
Четверо рабочих производственного цеха «Перекрестка» в Подмосковье получили сильные ожоги
14:54
Происшествия
Рецидивист до смерти забил мать кулаками в Перми
14:53
Экономика
Финансист Зельцер указал на возможность сохранения курса рубля в ближайшие месяцы
14:51
Экономика
Хитрый ход Киева позволит Украине избежать «веерных отключений»
14:48
Шоу-бизнес
Манижа, Маликов и другие звезды исполнят песни «Тату» на трибьют-концерте
14:48
Армия
«Зеркало недели»: Лондон предоставит Киеву кредит для развития ВМС Украины
14:47
Общество
Создатель «Кинг-Конга» Питер Джексон продал свою студию
Все новости

Цветение жакаранды окрасило улицы Буэнос-Айреса в сиреневый цвет
Общество

Аргентинская весна обычно длится с сентября по декабрь. Предпоследний месяц года славится цветением в столице страны красивейшего растения жакаранда — это фиалковое дерево, относящееся к семейству бигнониевые. Цветки этих растений окрашены в разные оттенки фиолетового: от светло-сиреневого до темно-пурпурного.

«Цветение длится почти весь ноябрь, не менее двух-трех недель на деревьях в разных районах города можно будет увидеть цветы, потому что они не распускаются одновременно. Ноябрь — месяц фиалковых деревьев в Буэнос-Айресе, именно они делают облик города уникальным. Нет ни одного столь же прекрасного растения, как жакаранда», — уверен ответственный за озеленение города Хорхе Фиорентино.

Жакаранда — это субтропическое дерево. В основном оно произрастает в Южной Америке и широко культивируется из-за его ярких фиолетовых цветков.

«Дерево целиком покрыто цветами и похоже на огромный шар из сиреневых лепестков. Эти маленькие колокольчики переливаются и как будто светятся изнутри. Почему оно так выглядит? Дело в том, что у жакаранды нет листьев. На самом деле некоторые туристы даже думают, что это просто дерево с сиреневыми листьями, но это не так», — добавил Хорхе.

В Буэнос-Айресе насчитывается 18 921 растений жакаранды — она стала своеобразной визитной карточкой города. Каждый год в ноябре туристы приезжают полюбоваться цветением на улицах, в садах и скверах столицы Аргентины. Также жакаранда встречается в Боливии, Бразилии и Парагвае.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Цветение жакаранды окрасило улицы Буэнос-Айреса в сиреневый цвет
аргентина деревья природа буэнос-айрес
Комментировать