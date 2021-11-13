Цветение жакаранды окрасило улицы Буэнос-Айреса в сиреневый цвет

Аргентинская весна обычно длится с сентября по декабрь. Предпоследний месяц года славится цветением в столице страны красивейшего растения жакаранда — это фиалковое дерево, относящееся к семейству бигнониевые. Цветки этих растений окрашены в разные оттенки фиолетового: от светло-сиреневого до темно-пурпурного.

«Цветение длится почти весь ноябрь, не менее двух-трех недель на деревьях в разных районах города можно будет увидеть цветы, потому что они не распускаются одновременно. Ноябрь — месяц фиалковых деревьев в Буэнос-Айресе, именно они делают облик города уникальным. Нет ни одного столь же прекрасного растения, как жакаранда», — уверен ответственный за озеленение города Хорхе Фиорентино.

Жакаранда — это субтропическое дерево. В основном оно произрастает в Южной Америке и широко культивируется из-за его ярких фиолетовых цветков.

«Дерево целиком покрыто цветами и похоже на огромный шар из сиреневых лепестков. Эти маленькие колокольчики переливаются и как будто светятся изнутри. Почему оно так выглядит? Дело в том, что у жакаранды нет листьев. На самом деле некоторые туристы даже думают, что это просто дерево с сиреневыми листьями, но это не так», — добавил Хорхе.

В Буэнос-Айресе насчитывается 18 921 растений жакаранды — она стала своеобразной визитной карточкой города. Каждый год в ноябре туристы приезжают полюбоваться цветением на улицах, в садах и скверах столицы Аргентины. Также жакаранда встречается в Боливии, Бразилии и Парагвае.