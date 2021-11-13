Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 12:04
12:02
Происшествия
Огонь охватил трехэтажное здание саратовской типографии
12:02
Происшествия
Самокатчики обстреляли мужчину и женщину возле магазина в Петербурге
12:02
Происшествия
Больше десяти человек пострадали при столкновении «Волги» с микроавтобусом под Севастополем
11:58
Политика
Лукашенко приказал белорусским военным разместить палатки для помощи беженцам
11:53
Весь мир
Встреча лидеров Армении, Азербайджана и России не состоялась, в Карабахе снова обострение
11:50
Происшествия
Полиция Польши сообщила о найденном на границе с Белоруссией трупе мигранта
11:47
Весь мир
Президент Туниса пообещал активистам города Агареб урегулировать ситуацию с экологией
11:45
Происшествия
Пожар в частном доме Новосибирской области унес жизни двоих человек
11:44
Политика
Смелый анекдот ведущего Норкина про «Газпром» сразил гостей «Места встречи»
11:42
Шоу-бизнес
Друг Арзамасовой Родион Газманов рассказал об отношениях с Авербухом
Все новости

Лукашенко приказал белорусским военным разместить палатки для помощи беженцам
Политика
Лукашенко приказал белорусским военным разместить палатки для помощи беженцам
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил военнослужащим разместить палатки в лагере беженцев на границе с Польшей. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно полученной информации, в палатках мигрантам будут оказывать помощь, а также кормить их детей.

«Утром 13 ноября от президента поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев», — проинформировали журналисты издания «БелТА».

Во время совещания с кабинетом министров 11 ноября Лукашенко также предложил перевезти детей мигрантов в санатории.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к ситуации с беженцами в Белоруссии. По его словам, западные страны необоснованно пытаются возложить ответственность на Москву в связи с миграционным кризисом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко приказал белорусским военным разместить палатки для помощи беженцам
беженцы мигранты белоруссия лукашенко
Комментировать