Лукашенко приказал белорусским военным разместить палатки для помощи беженцам

Минск, 13 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил военнослужащим разместить палатки в лагере беженцев на границе с Польшей. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно полученной информации, в палатках мигрантам будут оказывать помощь, а также кормить их детей.

«Утром 13 ноября от президента поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев», — проинформировали журналисты издания «БелТА».

Во время совещания с кабинетом министров 11 ноября Лукашенко также предложил перевезти детей мигрантов в санатории.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к ситуации с беженцами в Белоруссии. По его словам, западные страны необоснованно пытаются возложить ответственность на Москву в связи с миграционным кризисом.