Эксперты: «Власти Петербурга наносят удар по малому и среднему бизнесу»

Комитет по промышленной политике правительства Северной столицы опубликовал методические рекомендации по соблюдению требований обязательной вакцинации. Отмечается, что предприятиям, которые не смогут отчитаться о вакцинации 80% сотрудников, грозят штрафы от 300 тыс. до миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В беседе с Федеральным агентством новостей новые меры прокомментировали политолог Юрий Светов и депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.

Диктат вызывает недовольство

Юрий Светов отметил, что, на его взгляд, такого рода действия властей ставят под удар целую отрасль.

«Прежде всего это касается тех, кто работает в сфере обслуживания. Я читал интервью с директором, по-моему, концертного зала. Он говорит, как это тяжело на них сказывается. Они же живут на прибыль, а тут вводятся все новые ограничения. Многие ли люди готовы стоять в очереди? Я видел вчера фотографии из МХАТа в Москве — километровая очередь на входе. Все это отталкивает людей от того, чтобы пользоваться этой сферой. Все ограничительные меры на бизнесе сказываются негативно. Та компенсация, о которой говорят городские власти, — это ведь, по сути, не возмещение убытков, а их откладывание. Вертолетных денег у нас не раздают», — рассказал политолог.

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Он также добавил, что подобные меры могут приводить и к другим серьезным последствиям.

«У многих людей вопрос принуждения всегда вызывает негативную реакцию. Что ни говори, а за 30 лет Россия привыкла к тому, что мы достаточно свободная страна. Такой диктат: “Ты должен делать это!” — вызывает недовольство. В ряде стран это выливается в уличные протесты, драки. У нас пока этого нет, но трудно сказать, насколько хватит терпения», — отметил собеседник.

Малый и средний бизнес угрожает феодалам

Мнение по поводу положения петербургских предпринимателей высказал и Михаил Делягин.

«Если верить академику Глазьеву, общественный строй, который формирует наше руководство, — блатной феодализм. В его условиях потенциально опасная для власти часть общества — малая и средняя буржуазия. Их ликвидируют в превентивном порядке, как евреев в гитлеровской Германии, чтобы не создавали проблем. У меня такое ощущение», — сказал эксперт.

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Кроме того, он рассказал о возможных мотивах действий властей Петербурга.

«Нормальный классовый подход: эта страна для олигархов, гастарбайтеров и коррупционеров, а все остальные должны куда-то убраться. Все понимают, что власть — это враги, власть — это оккупанты. Те, кто стремится нас истребить. Под предлогом заботы о здоровье людей лишают возможности существовать», — предположил депутат.

Ранее эксперты указали на то, в каком тяжелом положении оказался ресторанный бизнес Северной столицы. По их мнению, введение с 1 декабря QR-кодов может привести к закрытию многих предприятий общественного питания.