Смелый анекдот ведущего Норкина про «Газпром» сразил гостей «Места встречи»

Москва, 13 ноября. Российский телеведущий Андрей Норкин насмешил гостей и приглашенных экспертов во время проведения передачи «Место встречи» смелым анекдотом про психиатрическую больницу и «Газпром».

Выпуск популярного у россиян политического ток-шоу носил название «Союз спасения?!». В первой части эксперты обсудили провал прошедшего климатического саммита. Вторая часть эфира была посвящена дискуссии на тему: «Будет ли Россия развиваться по имперскому сценарию?».

Андрей Норкин решил разбавить оживленную беседу традиционным анекдотом о том, как сотрудники Минздрава приехали в психбольницу. По словам ведущего, в медицинском учреждении чиновников встретил главврач, после чего они пошли осматривать палаты.

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Из одного помещения доносился неприятный запах. Главврач сказал, что в этой палате находится особенный пациент, который постоянной «пускает газы». Представители Минздрава поинтересовались, как больной сам объясняет свою патологию.

«Да, вы знаете, это воистину новый случай в психиатрии. Пациент считает, что он «Газпром»», — сказал Норкин от лица главврача, сразив зал наповал.

После этой остроумной и смелой шутки приглашенные гости начали смеяться и аплодировать.

Как стало известно ранее, Андрей Норкин рассмешил россиян свежим анекдотом про президента РФ Владимира Путина и ФСБ. Шутка прозвучала в рамках творческой встречи журналиста с поклонниками.