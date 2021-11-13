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Президент Туниса пообещал активистам города Агареб урегулировать ситуацию с экологией
Весь мир
Президент Туниса пообещал активистам города Агареб урегулировать ситуацию с экологией
facebook.com  /  Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Тунис, 13 ноября. Президент республики Каис Саид пообещал в кратчайшие сроки решить экологический кризис в провинции Сфакс, призвав не допускать политических спекуляций.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, встреча Саида с группой активистов гражданского общества из города Агареб прошла в столице. Стороны обсудили ситуацию в регионе и усилия, предпринятые для ликвидации проблемы отходов.

Лидер страны заслушал предложения по урегулированию экологического кризиса. Он подтвердил, что компетентные органы изучат представленные документы в целях обеспечения благоприятных условий для граждан, как это предусмотрено в Конституции.

По его словам, с проблемой утилизации мусора сталкиваются многие регионы североафриканского государства. Власти в ближайшее время займутся ее решением.

Президент в этом контексте призвал не допускать политических спекуляций. Необходимо обращать внимание на всех тех, кто стремится обострить ситуацию.

На этой неделе город Агареб стал свидетелем массовых протестов. Местные жители вышли на улицы против возобновления работы мусорного полигона, который, по их словам, представляет опасность для здоровья людей.

«Мы не отступим, пока свалку не закроют», — заявил один из бастующих.

Демонстранты вступили в потасовку с силовиками. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона митингующих. В район введены армейские подразделения для обеспечения безопасности государственных учреждений.

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тунис каис саид
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