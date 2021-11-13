Друг Арзамасовой Родион Газманов рассказал об отношениях с Авербухом

Москва, 13 ноября. Сын знаменитого артиста Олега Газманова, певец Родион Газманов рассказал об отношениях с фигуристом и продюсером ледового шоу Ильей Авербухом. Исполнитель дружит с его супругой — актрисой Лизой Арзамасовой.

По словам Газманова-младшего, его дружба со звездой «Папиных дочек» началась, когда ей было 14 или 15 лет. В проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» певец назвал Арзамасову очень дорогим для него человеком, но подчеркнул, что их не связывают никакие романтические истории. С Авербухом же артист, по его словам, знаком.

«Периодически встречаемся на разных мероприятиях и проектах. И у нас довольно теплое отношение друг к другу», — признался Газманов.

instagram.com / @averbukhofficial

Когда актриса и фигурист поженились, случился настоящий ажиотаж, вспомнил певец. В свое время исполнитель опубликовал совместное фото с Авербухом и подписал его следующей фразой: «Единственный человек в стране, который не спросил, почему я не женился на Лизе Арзамасовой». По словам Газманова-младшего, когда продюсер ледового шоу увидел этот снимок, то посмеялся, на что втайне и надеялся артист.

«Потому что все-таки у нас не такие близкие отношения, чтобы позволить себе так шутить. Но в тот момент мне хотелось написать именно так. Я все же был убежден, что Илья — человек с большой самоиронией. И так в принципе и оказалось», — подытожил певец.

Ранее Родион Газманов рассказал об отношении к деятельности певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Исполнитель равнодушен к ее творчеству, но при этом восхищается работоспособностью звезды.