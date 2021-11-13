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Рост цен на внутреннем рынке заставил США распечатать нефтяные резервы

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 11:39
Экономика
Рост цен на внутреннем рынке заставил США распечатать нефтяные резервы
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 ноября. Власти Соединенных Штатов стремятся предотвратить повышение стоимости бензина для внутреннего рынка. Представители Белого дома рассматривают все инструменты для решения проблемы, сообщает РИА Новости.

Экономический альянс стран — экспортеров нефти ОПЕК+ получил требования о наращивании добычи со стороны Вашингтона. После отказа правительство США стало опасаться энергетического кризиса и его возможных последствий. Для компенсации цен правительство планирует выбросить на рынок нефть из стратегического нефтяного резерва (SPR).

«Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше», — прокомментировал ситуацию президент страны Джо Байден.

Россия ранее нарастила продажи черного золота в США. Только за август объем поставляемой нефти вырос на 4,4%. Месячный объем экспорта за месяц достиг 24,637 млн баррелей.

Тем временем министр энергетики РФ Николай Шульгинов на заседании Совфеда доложил, что рост добычи нефти по итогам текущего года прогнозируется до 517 млн тонн. Производство бензина в стране увеличится до 40 млн тонн, приводит его слова INFOX.

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