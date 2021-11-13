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Владимир Путин: отношение польских пограничников к мигрантам противоречит идее гуманизма
Политика
Владимир Путин: отношение польских пограничников к мигрантам противоречит идее гуманизма
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 13 ноября. Дети мигрантов на границе Белоруссии и Польши вызывают чувство жалости. На это обратил внимание президент России Владимир Путин.

По его словам, отношение польские пограничников к беженцам не отвечают ценностям гуманизма, которые превозносит Евросоюз. Силовики избивают мигрантов, стреляют в воздух, включают ночью сирены и яркий свет, несмотря на то, что в лагере на границе находятся беременные женщины и дети.

«Ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе политики наших западных соседей», — сказал Путин в интервью «Вести».

Он считает, что решение миграционного кризиса должно быть найдено. Это будет отвечать интересам как Белоруссии, так и Европы. Во время интервью Путин также подчеркнул, что Москва не причастна к ситуации с беженцами.

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