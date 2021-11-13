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Путин: заявления о планах «российского вторжения» на Украину являются алармистскими

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 11:30
Армия
Путин: заявления о планах «российского вторжения» на Украину являются алармистскими
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 ноября. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления ряда западных политиков и публикации в зарубежных СМИ о якобы готовящемся «вторжении российских войск» на Украину.

Российский лидер Владимир Путин назвал подобную риторику «алармистской» и совершенно оторванной от реальности. Он сообщил об этом в интервью журналистам ВГТРК.

Россия не вела, не ведет и не намерена вести каких-либо агрессивных действий против Украины, равно как и по отношению к любому другому суверенному государству, подчеркнул Путин. Ранее президент РФ назвал «вызовом для России» использование силами НАТО боевого оружия на учениях в акватории Черного моря.

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