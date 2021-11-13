Лавров поддержал формулу синхронного вывода иностранных войск из Ливии

Москва, 13 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил поездку во Францию, где участвовал в международной конференции по Ливии. По его словам, присутствующие подтвердили поэтапную и синхронизированную формулу вывода иностранных военных из страны.

Глава МИД РФ рассказал, что делегаты настаивают на реализации всеобъемлющего плана действий, который прописан в итоговом документе Берлинской конференции в июле этого.

«Вывод должен быть полным, при этом осуществляться он должен поэтапно, постепенно и обязательно синхронизировано в том, что касается тех, кто поддерживает Запад и Восток Ливии», — заявил Лавров.

Министр считает важным сохранить доверительные отношения на территории североафриканского. По его мнению, если нарушить баланс, то существует риск возобновления боевых действий и конфликт обострится.

Парижская конференция состоялась 12 ноября. Представители более 20 стран собрались на мероприятии, чтобы обсудить достигнутые результаты по урегулированию ситуации в Ливии. Делегаты подтвердили приверженность своевременному проведению президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря, и пригрозили санкциями тем, кто намеренно препятствует их реализации.