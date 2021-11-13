Путин: участие в операциях на Ближнем Востоке стало причиной миграционного кризиса ЕС

Москва, 13 ноября. Участие в военных операциях на Ближнем Востоке является одной из причин миграционного кризиса Европы, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства перечислил возможные причины, которые привели к обострению ситуации с мигрантами. По его словам, высокие социальные пособия в Евросоюзе также поспособствовали усилению потока беженцев.

Владимир Путин вспомнил слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, который утверждал, что мигранты пытаются проникнуть на территорию ЕС через Минск из-за безвизового въезда в Белоруссию.

Как стало известно ранее, президент РФ заявил о готовности Лукашенко и канцлера Германии Ангелы Меркель провести переговоры по вопросу беженцев.