Путин: лидеры «нормандской четверки» обсуждают возможность саммита

Москва, 13 ноября. Лидеры «нормандской четверки» обсуждают возможность проведения саммита. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Настойчивых предложений на этот счет в последнее время не поступало, отметил глава государства. Однако лидеры обсуждают возможность проведения саммита. По мнению Путина, других механизмов решения проблем на данный момент нет.

«Я считаю, что других механизмов у нас нет, и эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, сложно ни было решать проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться», — подчеркнул российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне врио канцлера ФРГ Ангела Меркель предложила Путину подталкивать переговоры «нормандского формата». Четверка представляет собой группу глав государств РФ, Германии, Франции и Украины. Начало «нормандскому формату» было положено на встрече лидеров 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии.