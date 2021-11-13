Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 12:04
12:02
Происшествия
Огонь охватил трехэтажное здание саратовской типографии
12:02
Происшествия
Самокатчики обстреляли мужчину и женщину возле магазина в Петербурге
12:02
Происшествия
Больше десяти человек пострадали при столкновении «Волги» с микроавтобусом под Севастополем
11:58
Политика
Лукашенко приказал белорусским военным разместить палатки для помощи беженцам
11:53
Весь мир
Встреча лидеров Армении, Азербайджана и России не состоялась, в Карабахе снова обострение
11:50
Происшествия
Полиция Польши сообщила о найденном на границе с Белоруссией трупе мигранта
11:47
Весь мир
Президент Туниса пообещал активистам города Агареб урегулировать ситуацию с экологией
11:45
Происшествия
Пожар в частном доме Новосибирской области унес жизни двоих человек
11:44
Политика
Смелый анекдот ведущего Норкина про «Газпром» сразил гостей «Места встречи»
11:42
Шоу-бизнес
Друг Арзамасовой Родион Газманов рассказал об отношениях с Авербухом
Все новости

Путин: лидеры «нормандской четверки» обсуждают возможность саммита
Политика
Путин: лидеры «нормандской четверки» обсуждают возможность саммита
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 ноября. Лидеры «нормандской четверки» обсуждают возможность проведения саммита. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Настойчивых предложений на этот счет в последнее время не поступало, отметил глава государства. Однако лидеры обсуждают возможность проведения саммита. По мнению Путина, других механизмов решения проблем на данный момент нет.

«Я считаю, что других механизмов у нас нет, и эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, сложно ни было решать проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться», — подчеркнул российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне врио канцлера ФРГ Ангела Меркель предложила Путину подталкивать переговоры «нормандского формата». Четверка представляет собой группу глав государств РФ, Германии, Франции и Украины. Начало «нормандскому формату» было положено на встрече лидеров 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин: лидеры «нормандской четверки» обсуждают возможность саммита
путин нормандская четверка саммит
Комментировать