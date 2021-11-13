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Путин: использование НАТО боевого оружия на учениях в Черном море — это вызов для России
Армия
Путин: использование НАТО боевого оружия на учениях в Черном море — это вызов для России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 ноября. Проведение Североатлантическим альянсом учений с использованием авиации и боевого оружия в Черном море является серьезным вызовом для России, о чем заявил президент РФ Владимир Путин.

В субботу, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин дал интервью ВГТРК и ответил на ряд вопросов о ситуации в Черноморском регионе и о международной повестке. По словам президента, НАТО во время учений в Черном море использует авиацию и боевое оружие, что является серьезным вызовом для Москвы. Однако проводить ответные маневры Россия не будет, поскольку в Кремле не хотят нагнетать обстановку.

«Минобороны РФ предложило провести в акватории Черного моря незапланированные учения в ответ на действия США, но это нецелесообразно», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что российские военные со своей стороны ограничиваются только сопровождением флота и авиации НАТО, чтобы не допустить нарушения границ.

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