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Глава Ростуризма Догузова объявила о запуске чартеров в Шерегеш с 27 ноября

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 11:24
Общество
Глава Ростуризма Догузова объявила о запуске чартеров в Шерегеш с 27 ноября
pixabay.com  /  ermakovasve

Кемерово, 13 ноября. Первые чартерные рейсы в Шерегеш в новом зимнем сезоне будут запущены через две недели, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

О старте большой чартерной программы на зимний период было объявлено на Шерегеше. Запуск чартеров на российский горнолыжный курорт позволит сделать путешествия более удобными и менее затратными, убеждена глава ведомства.

«Первые чартеры сюда полетят уже через две недели, 27 ноября», — подчеркнула Догузова.

Ожидается, что число чартеров возрастет до 20. Субсидирование рейсов позволило снизить стоимость путешествия до 32 тысяч рублей. В эту сумму входит перелет и проживание, подчеркнул замгендиректора туроператора TUI Александр Сирченко.

Ранее стало известно, что туроператор «Музенидис Трэвел» был исключен Федеральным агентством по туризму из российского федерального реестра. Принятая мера позволит туристам обратиться в страховые компании и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат.

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ростуризм шерегеш зарина догузова
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