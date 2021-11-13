Встреча лидеров Армении, Азербайджана и России не состоялась, в Карабахе снова обострение

Подписание новых соглашений по Карабаху в годовщину окончания войны не состоялось. Причем динамика менялась день ото дня — вместо ожидаемой встречи лидеров Армении, Азербайджана и России стороны ограничились скупыми пресс-релизами министерств иностранных дел.

Вполне возможно, что существенное влияние на это оказало обострение обстановки — под Шушей азербайджанский военный убил рабочего из Степанакерта, а близ озера Сев Лич стороны сошлись врукопашную.

Оперативная обстановка

Год с момента окончания войны в Нагорном Карабахе ознаменовался рядом событий, которые привели к обострению обстановки.

Само собой разумеется, что Азербайджан планировал провести в Шуше ряд памятных мероприятий, в том числе с участием турецкой делегации. Зеркально ответить армянская сторона физически не могла, поэтому были проведены действия точечного характера.

Федеральное агентство новостей /

Впервые за долгое время Степанакерт посетило должностное лицо высокого ранга из Армении. Министр обороны Аршак Карапетян 6 ноября прибыл на боевые позиции Армии обороны Карабаха, ознакомился с особенностями несения боевого дежурства и ходом ведения инженерных работ.

Также министр посетил район спорных территорий у озера Сев Лич (по-азербайджански — «Гарагель», «Черное озеро») в Сюникской области. Он заявил, что восстановление государственной границы не имеет альтернативы, а азербайджанские военные должны покинуть суверенную территорию Армении.

В Баку ожидаемо осудили «визит на азербайджанские территории без соответствующего на то разрешения».

Совпадение или нет, но 8 ноября, когда в Азербайджане отмечали день «Отечественной войны», под Шушей был совершен обстрел бригады армянских рабочих, где находились в тот момент президент Ильхам Алиев и министр обороны Турции Хулуси Акар.

По данным Следственного комитета Нагорного Карабаха, в районе 15:00 военнослужащий ВС Азербайджана перешел на территорию Карабаха, в местности «Шушии так» («Под Шуши») на автодороге Шуши-Лачин. Желая запугать местных жителей, он произвел несколько выстрелов в направлении граждан, ремонтировавших трубопровод. По одной из версий, нападавший мог быть из числа охраны турецкой делегации, поэтому логично, что в Баку решили инцидент особо не комментировать.

В результате стрельбы на месте скончался житель Степанакерта, трое его коллег получили ранения.

Федеральное агентство новостей /

Командование российского миротворческого контингента подтвердило произошедшее и проводит расследование совместно с азербайджанской и армянской сторонами.

Такой случай вполне мог стать спусковым крючком для ответных попыток отомстить азербайджанской стороне.

Столкновение у озера

По данным оборонного ведомства Азербайджана, в полдень 9 ноября подразделение ВС Армении численностью до 60 военнослужащих (около двух взводов), «следуя на двух грузовиках в направлении озера Гарагель, высадились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской Армии». Отмечается, что армянская сторона использовала металлические заграждения для того, чтобы перекрыть путь азербайджанским военным и попыталась укрепиться на этом участке. В Баку считают, что тем самым противник планировал «спровоцировать вооруженное противостояние».

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В Азербайджане утверждают, что подразделения ВС страны «в кратчайшие сроки провели безотлагательные мероприятия, сосредоточив на данном участке дополнительный личный состав и боевую технику». В результате подразделение окружили, а на утро, по просьбе российской стороны, были созданы условия для возвращения армянских солдат на родину.

Версия событий Еревана отличается с той лишь стороны, что никакого окружения нет, а все действия в регионе были предприняты в ответ на попытку ВС Азербайджана продвинуть уже свои позиции. При этом подчеркивается, что действия армянских военных оказались успешными, а их новый пост остается там до сих пор.

Тем не менее стоит подчеркнуть, что решение на проведение операции принималось все-таки непосредственно в министерстве обороны страны. Это подтверждают сообщения неофициальных армянских источников.

Баку установил таможню на границе

Еще одним событием, которое отсвечивает проблемы с делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном, стало решение Баку разместить таможенные посты неподалеку от армянского села Воротан.

«Азербайджанская сторона известила армянскую, что с 00:00 12 августа на участках автомобильной дороги Горис – Капан будет осуществлять функции пограничного и таможенного контроля, то есть будут установлены пропускные пункты. Армянская сторона предпримет ответные шаги и также установит таможенные и пограничные объекты. Работы уже ведутся», — сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что появления азербайджанских постов на данном участке можно было избежать, «но ценой стала бы коридорная логика». Эти слова, по сути, отражают наличие договоренностей о том, что в рамках разблокирования региональных коммуникаций, дороги будут находиться в собственности стран, по которым они пролегают. Фактически лидер Армении признал окончательную потерю данного участка трассы.

При этом проблемы армянской стороны могут оказаться шире. Открытие альтернативной трассы Капан – Татев пустило основной грузопоток в обход дороги Горис – Капан, однако погодные условия существенно затрудняют движение по данному маршрут в зимнее время.

Кроме того, секретарь Совбеза Армении сообщил, что сейчас в рамках рабочей группы обсуждается возможность предоставления азербайджанцам дороги через Армению в Нахичевань, взамен чего Ереван сможет использовать участок Хндзореск – Горадиз.

Таким образом, для армянского руководства стал еще более актуальным прописанный в трехстороннем соглашении пункт о разблокировании региональных коммуникаций. Если между сторонами будет найден компромисс, то они смогут отказаться от обоюдного взимания пошлин. А если удастся реализовать региональный формат «3+3» (Армения, Грузия, Азербайджан, Россия, Иран, Турция), то будут решены и проблемы транзита грузов из Исламской Республики.

«Пришло время перевести планы по запуску формата "3+3" в практическое русло», — отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Годовщина войны

По мере приближения годовщины подписания трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, которое ознаменовало конец войны, становилось все очевиднее, что встреча между лидерами Армении, Азербайджана и России не состоится ни в каком формате. Хотя переговоры об этом активно велись.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал возможность проведения трехсторонней встречи в формате видеоконференции. Однако в своих последних заявлениях он отметил, что конкретных договоренностей на этот счет пока нет.

При этом Песков оценивает документы годовалой давности как «чрезвычайно важные как для Азербайджана, так и для Армении», поскольку они позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры.

«РМК выполняет свои функции, обеспечивает безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев. Это чрезвычайно важно. Поэтому значение подписанных документов трудно переоценить», — сказал официальный представитель главы РФ.

Федеральное агентство новостей /

К такому исходу также подводил информационный фон, который был создан инцидентами в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Официальная информация была сведена к пресс-релизам министерств иностранных дел, а также частным интервью политиков.

Премьер-министр Армении по-прежнему рассчитывает на Минскую группу (МГ) ОБСЕ. Он заявил, что посредники по Карабаху еще в начале октября собирались «посетить регион в ближайшем будущем», однако до сих пор этого не было сделано.

Москва также считает важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей МГ ОБСЕ в регион, о чем сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Сложившиеся условия предопределили ситуацию, что вместо подписания конкретных соглашений между сторонами конфликта, события застряли на дипломатическом треке.

Тем не менее факт очной встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, которая состоялась 10 ноября в Париже, стоит оценивать скорее положительно.

В Париже в ходе встречи глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном, pic.twitter.com/BXTVtfaFGd — Глобус (@globusfreenews) November 11, 2021

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Эндрю Шофер из США, Игорь Ховаев из РФ и Брис Рокфей из Франции) сначала отдельно встретились в Париже с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Затем они приняли обоих министров на совместной встрече, которую открыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. В переговорах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Через два дня в Париже встретились главы МИД и Минобороны Франции и России, тоже обсудив ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Основным вопросом стало достижение долгосрочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Таким образом, Еревану снова удалось оттянуть подписание невыгодных для себя соглашений по демаркации и делимитации границы с соседним государством, ограничившись небольшими тактическими уступками «в поле». Этим способом правительство Пашиняна пытается противостоять падению рейтинга и попыткам оппозиции разыграть карту патриотизма, организовав серию массовых митингов. Дальнейшее развитие событий может уже зависеть от готовности Баку применить силу в случае, если разблокирование региональных коммуникаций сильно затянется.

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